【星二代學校】陳山聰仔仔N班首次學校親子旅行　讀隱世學劵幼稚園似國際學校

▲ 陳山聰首次感受親子旅行。

藝人陳山聰與太太Apple育有2歲兒子陳霆軒（Jaco），由於山聰居於汀九，9月份開學時，就為仔仔選讀了就近的幼稚園N班。日前學校舉行親子旅行，2歲的Jaco與爸媽到農莊玩了一整天，而山聰都放低了藝人的身份，貼地同仔仔玩遊戲，山聰發文指：「旅行去得多同大佬學校親子旅行都係第一次。」更言爸爸媽媽會陪住Jaco成長，而笑稱被「仔仔放晒啲電」。

▲ 山聰有仔萬事足，留言指你快樂所以我快樂。（IG圖片）

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而陳山聰與太太為Jaco選讀的幼稚園，是隱世好學校栢基海韻幼稚園（PIPS），這個辦學機構在香港有3間分校，除了山聰為仔仔選讀的栢基海韻幼稚園之外，另外兩間分別位於南區大潭的栢基國際幼稚園及九龍站的栢基國際幼稚園（九龍），但港九兩校沒有參加免費優質幼稚園教育計劃，全年學費高達8.8萬元至逾10萬元。

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栢基海韻幼稚園雖然行學券制，要按教育局規定改用本地課程，不過仍保留國際課程特色，具英文語境，而學校推行雙班主任制，一名外籍老師加一名本地老師作雙語教學，能兼顧以英文為母語的外籍學生，故吸引不少外籍家長送子女入讀，似足一間國際學校。

由於推行學券制，K1-K3學費全免，而Jaco現年2歲，就讀該園的幼兒園部即是N班，學費方面相當貼地，上午班每月$5,300，下午班則是$5,140，分10期繳付，而學費已包括茶點雜費。相比起很多國際幼稚園便宜得多！

而校內設施均為幼兒而設，沒有房間和門，以矮櫃分隔不同小組活動，減低空間壓迫感，老師也會帶學童到旁邊的幼稚園部參觀，讓他們提早熟習幼稚園部的環境。

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責任編輯︰王明芳