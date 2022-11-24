【食用安全】男子誤飲假酒致甲醇中毒入ICU　醫生灌真白酒保命

▲ 陸男誤飲假酒甲醇中毒入ICU，醫生灌以真酒解毒數天後出院。

誤服食物可大可小，內地一名45歲男子因誤飲假酒急性中毒求醫，數小時內情況急轉直下需入院ICU。起初男子只是劇痛入院，數小時內已昏迷，而病源一度不明。隨後化驗結果顯示其為「代謝性酸中毒」，加上問診所得，確定患者是因誤飲假酒所致。醫生為其以「灌真酒」形式醫治，患者於6天後康復出院。

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綜合內地媒體《紅星新聞》報道，今年10月29日中午，45歲的張姓男子因出現胸腹疼痛、嘔吐以及視力模糊而送院求醫。當時，由於男子仍有清醒意識而被送入了普通病房。可是，主診醫生留意到男子的血液報告有異，指出男子肝腎功能受損、體內電解質失衡，醫生診斷男子為「代謝性酸中毒」。

主診醫生仰蘭其後表示，由於男子送院時清醒，因擔心劇烈嘔吐而令其出現誤吸情況，故為其安置胃喉進行引流。但當時引流出的都是正常食物，而且X光片中亦沒有發現男子的肺部與胸腔出現感染，故出現「代謝性酸中毒」時，醫生亦不明所以。

及後醫生一度懷疑男子可能是糖尿病引致急性酮症酸中毒，而男子的血糖亦偏高，故為其循這方向治療。豈料男子的情況急轉直下，出現呼吸困難，隨即送入ICU。

隨後醫生再次問診，家人亦表示沒有異常，「就如平日一樣愛喝點酒」。醫生循著酒精方向詳問，家人指家裡有一個白色的膠桶，內含白酒，於是他們便把家中的白酒進行化驗。結果顯示，家中的白酒樣本是98%甲醇。

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醫生為男子進行血液淨化治療，以及通過鼻飼管把真正的白酒泵至男子體內。醫生解釋，乙醇是對甲醇中毒患者「傳統的解救藥」。原因在於乙醇能有效阻止甲醇代謝，從而達到解毒之效。

11月3日，男子康復進度良好。可是由於曾飲用甲醇令其的中樞神經及腦受損，日後男子的語言能力會受影響。故出院後仍需到醫院進行復康治療，緩解後遺症。

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責任編輯：羅嘉欣