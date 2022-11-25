【鶼鰈情深】郭鋒對歐陽佩珊用情至深 演活了《射鵰英雄傳》郭靖和黃蓉

「問世間，情為何物，直教生死相許？」此為金代詞人元好問的作品中的一句，被金庸先生收入於《神雕俠侶》之中，而得到廣泛的流傳。就詞本意而論，這是首帶點殉情意味的作品，當然文學作品有其文藝性是正常的，是對忠貞愛情的一種期想。現實生活上殉情並不值得鼓勵，同時現今社會選擇及引誘多，我們更常看到的還是大難臨頭各自飛，又或是貪新忘舊，更有甚至反面的負情之事，否則我們便不會聽到這麼多都是談失戀﹑情傷的流行曲作品。

但對於愛情，羅師兄仍然是相信的，我相信擁有矢志不渝的愛情是一種福氣，就像名利一樣，並非人人皆擁有。要是閣下在這方面是幸福滿滿，還望你珍而重之。

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羅師兄每每收到客人查詢擇吉日結婚的報價，我必送上恭喜和祝福。因為兩個沒有血緣，不同的個體，決定一同生活並組成一個家庭，確實需要很多的緣份才能成就。然而另一邊廂，我又會收到不少客戶找我咨詢應否跟別一半離婚，說婚姻生活令他相當難受。有的因為有第三者，也有的是婚後並不如最初所想，愈發變得相處不來。

究竟在八字上，有沒有跡可尋一下，兩夫妻甚麼樣的組合，才會更容易走得長遠呢？若然用我的客戶，廣大讀者也許沒太大共鳴，就容讓我用一對香港明星夫妻作例子，來引述一下我的相關看法。（純學術分享，出生日期及相關訪問資料來源均源自網上，如有失禮或失實處，還望前輩海涵。）

八字十神互補

十神可分為比劫，印梟，官殺，財才，食傷（一字一神，兩字一組）。自黨為比劫印梟，異黨為餘下的六神。如果欠缺其中一組，性情上就會出現當中的缺失。就如缺印的人，容易欠缺安全感。這時最好另一半的印星夠力，這樣會讓他的不安得到安撫，反之另一方也有很高機會出現互補情況，這就是我們常說「一個凹一個凸」。而我想引用正是藝人夫妻郭鋒和其已故妻子歐陽佩珊作為例子。

先「賣口乖」﹙也是事實﹚，羅比自小就愛看金庸大師的小說，而在無綫83台《神雕俠侶》中（我是看重播的），首次看到歐陽佩珊姐姐扮演的黃蓉，當下就有感這個選角太貼合我所想象了，漸漸就開始看多了佩珊姐姐其他作品，如《發現灣》、《網中人》以至《捉鬼家族》等。而郭鋒先生的作品就更加看得多了，《尋秦記》的呂不韋﹑《創世紀》的霍景良更是一看再看，看多少次都依然覺得郭先生賦予角色生命的能力爐火純青。

言歸正傳，郭先生日元為庚金，梟印格身旺，忌走金土運，食傷生財為用，原局印旺而食傷弱。而郭太日元辛金，大雪前一日出生，已近仲冬，因此用火為要。正是金水傷官喜見官。財生官為用。但如我前述，郭太原局缺印多食傷，易有不安及多愁善感，相反郭先生印旺而欠缺食傷，一方面可以給太太滿滿的安全感。而太太的率真靈動，也恰好補足了郭先生先天的慢熱或固執。真的或多或少有如現實版的郭靖和黃蓉。

男用財時女用官

財為男命之妻星，官為女命之夫星，因此若然男命喜用是食傷生財或財生官殺，多少都有利婚姻。另一邊廂，女命喜用若是財生官殺或殺印相生，也是利好姻緣。以上情況，大多對象都相對靠譜，自然有助婚姻穩定了。就如前述，郭先生食傷生財為用；郭太則是財生官為用。這都是利於婚姻，不用像其他人在感情中轉上幾個圈，才覓到終生伴侶。這也倒像他們，在工作上認識不久後就彼此認定，郭先生更在訪問中說過是自己的初戀呢，而在當時藝人來說，他們也算是早結婚的一對。

身弱配身旺

不是所有人的十神缺失情況都如此明顯，這時夫妻雙方，一方身弱而另一方身旺，這樣關係會比較穩定不少。不是說女方就一定要身弱，而男方一定要身旺（古時女子命宜稍弱，這樣不會奪夫權），只要雙方互相配合得當，這樣很多矛盾都會大事化小，小事化無。

好像郭太在訪問中說過，夫妻吵架時，只要對方哄一哄她，她就會忍不住笑，之前生甚麼氣，都消去了不少。郭大俠這招幽默應對，也是我們男士們值得學習的哄妻一式。

沒有咸池桃花

現代社會，比較和引誘處處皆是。不論男女，如定力稍有不足也容易精神甚至身體出軌，這也是為現代離婚率高的主要原因之一。八字中若然有咸池桃花，定力將會大受影響，要是身處像娛樂圈這類充斥美女帥哥的環境，婚姻的穩定性更是挑戰連連。而就郭先生八字，日支子水，咸池桃花為酉金，所幸地支沒見酉金。另一邊廂郭太日支卯木，咸池桃花為子水，同樣地支不見子水，這也是婚姻穩定之象（我雖然沒有兩位的時支，但論桃花前三柱地支較重）。

從郭生郭太時常「孖公仔」出席活動和訪問可見，郭生只要一有空便一定做跟得老公。郭太在訪問中說過她是一個理智的人，她會從細微的地方觀察一個人的脾性，所以她對丈夫很有信心。可見她的觀察也是很準的，直到現在，郭先生仍舊對已故太太相當深情。

有關八字合婚的個人看法便分享完了。羅師兄寫這篇文章的其中緣起之一，是看到郭鋒先生早前的一個訪問，當中心酸處令羅比聽後也難免傷感。而他的情深和愛太太一生一世的理由，我更是敬佩不已。我們這一行，時常前來咨詢的都是情路不順的事件，以及感情破裂後的不堪。因此，我每看到這類鶼鰈情深的夫妻，就相當感動和欣賞。在此祝願郭鋒先生繼續為廣大觀眾帶來更多難忘的角色，相信在天上的郭太，也會像我們一樣期待你健康快樂地生活每一天。

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