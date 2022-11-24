【離婚風波】代汪小菲發聲明回應徐熙媛　張蘭問大S：結婚10幾年您來北京幾次？

▲ 張蘭代子列10點回應前媳婦大S！

台灣女星徐熙媛（大S）與前夫汪小菲去年11月宣布離婚，縱然二人已展開新生活，不過大S最近指控汪小菲未履行離婚協議，3月起便不再支付生活費，故向台北地方法院聲請強制執行。

汪小菲因不滿因贍養費問題而被抹黑，更提到與具俊曄再婚的大S未有換家中價值200萬元新台幣（約50萬港元）的頂級瑞士床褥，曾稱：「你個窩囊廢換個床墊行嗎？」。

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事件擾攘多日，汪小菲媽媽張蘭再爆料痛批大小S都吸毒，大S在昨日（23日）列出6點回應，其後張蘭又再於微博發文回應，似乎是狙擊到底。

直至昨晚（23日），張蘭再於微博發出十點聲明，更提到：「結婚10幾年您來北京幾次？」

張蘭代子回應

張蘭詳列10點，以汪小菲的角度回應大S，當中也不乏表達謝意：「你希望本人不要關閉微博封鎖您，以免您無法適時關心、體諒我，我非常感動與感謝。」、「您說考慮到我及我的家人因此才主動提出離婚，也表示打從心底裡尊敬我的母親，我雖很震驚及難以置信，但仍理解您為甚麼要這麼說，我也敬表尊重。」、「因為我是多付了生活費，並沒有少付錢，只是名目不同。也感謝您明理大度。」

張蘭代替兒子表達意見，並解釋：「我作為母親，了解孩子的委屈及大度，不得不代表他說出他的苦楚。」她又指：「您怎麼可以移花接木的說他沒按協議付錢？」

他拍兒子為大S來回飛7百多趟：「結婚10幾年您來北京幾次？」最後，她指希望事情如大S的聲明所說般到此為止。

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床褥風波

汪小菲在微博砲轟「你個窩囊廢換個床墊行嗎？」，成為網民熱話。

大S早前已將床褥送去汪小菲的S HOTEL停車場入口，S HOTEL也公開報廢床褥的過程，請人將床褥割開並送上貨車再載去焚燒。

網友發現是市價約台幣10萬的英國品牌床褥。S Hotel公關表示：「沒有狸貓換太子，來的床墊就是這張，我們原封不動把它從地下室搬出來」。

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