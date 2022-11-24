【家居意外】不銹鋼筷子插電座觸電燒傷　4歲女童切除9隻手指痛哭︰不能畫畫【附急救法】

▲ 內地一名4歲女童，不銹鋼筷子插電座觸電需切除9隻手指。

家居意外一單也嫌多！日前內地一名4歲女童在家中將筷子插電座，觸電致9隻手指燒燙傷需切除，女童悲痛表示以後不能畫畫寫字和自己吃飯，媽媽聽到女兒如此說極度心痛，上網撰文分享此悲劇提醒其他家長多留意，希望其他孩子不要發生同類意外。

4歲童不銹鋼筷子插電座

綜合內地傳媒報道，近日重慶一名4歲小女孩玩耍時將不銹鋼筷子插進電座，導致觸電致雙手被嚴重電傷，需送醫治療，雖然女童保住性命，但不幸要切除9隻手指，現在只剩右手大拇指能留下來。

▲ 女童觸電致手指電傷發黑。（微博影片截圖）

家人上載了女兒入院的影片，見女童雙手發黑，被繃帶包著兩個拳頭，在病床上的女孩傷心地表示，沒有手再也不能畫畫寫字、不能自己吃飯，聽到女孩的話語多麼令人心痛。媽媽嘗試安慰女兒說︰「爸爸媽媽餵你吃飯。」可是女兒表示想要自己吃。

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媽媽感內疚

女童媽媽表示，當時自己在家裡煮飯，導致孩子受傷。她很自責地表示︰

我的寶貝兒！是媽媽沒有帶好你，怪我，對不起寶貝。為甚麼不是我，為甚麼要讓這麼小的寶貝來承受。

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媽媽心痛的同時，也提醒其他家長，如果家中有不銹鋼筷子，千萬一定要放好，或者把它丟掉，不要讓小孩玩。她傷痛表示大家要注意，避免發生不幸的家居意外。

網民看過有關影片，留言家長有責任時刻好好看顧孩子，而家裡插電座應要加上保護蓋等、選購符合安全標準的插座拖板，同時要「從小就要教育安全用電知識」。其他留言包括「父母沒有看好，不銹鋼筷子能玩嗎，就算不是插座，戳到眼睛也是後悔都沒用」、「最自責的就是媽媽！孩子一輩子完了，希望以後醫學發達可以重新有手指」等。

急診醫生講解觸電急救法

台灣急診科醫生翁梓華曾在其facebook專頁「急診柯南．翁梓華醫師」分享如果遇到被電擊的人的處理方法，包括以下4項︰

1. 想辦法移除電源，如果被電到的人還沒有脫離電源，千萬不要用手去碰他，這樣可能會導致你也被電擊，如果可以用一個乾的非導體，如木頭或塑膠掃把將電源撥除。

2. 找人或自己報警請求支援協助

3. 如果倒下的人已經失去呼吸心跳，先行執行基礎救命術，CPR心肺復甦術，以及使用自動心臟除顫器AED。

4. 對於電擊傷口做初步包紮，切記不要使用毛毯、浴巾，因為電擊的傷口多數也會伴隨燒燙傷，毛毯浴巾上的毛絮，可能會沾黏在傷口上，如果找不到乾淨紗布，則可以使用乾淨沒有棉絮的衣物。

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責任編輯︰王明芳