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【永順街39號】Anson Lo母校25周年校慶　教主被老師公開學生相︰我初戀的樣子

中小學 13:32 2022/11/24

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Anson Lo母校「永順街39號」25周年校慶，公開了教主當年的學生照。

MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）的新歌《永順街39號》MV推出短短11日，點擊率已邁向300萬，教主除了以小學地址作歌名之外，在MV中亦返回母校門外拍攝。教主在IG分享昨日是其母校天主教石鐘山紀念小學25周年校慶，喜見老師公開他的小學照片，更笑言這就是他初戀的樣子。

最新影片推介︰

Anson Lo昨日連出多個IG限時動態，分享其天主教石鐘山紀念小學的銀禧校慶活動，可見在學校大禮堂播出教主的小學照片，教主得知是小學老師很辛苦找到的，非常珍貴。照片中的小教主的樣子與現在分別不大分別，戴上眼鏡的他一臉稚氣，看來很乖巧，教主笑言︰

這就是我初戀時候的樣子。

Anson Lo分享老師辛苦找回他的小學舊照。（IG截圖）

教主曾解釋新歌《永順街39號》是記錄了其小六初戀的回憶、遺憾和初衷，「每一句歌詞亦變得更加personal」，特別感激著名填詞人黃偉文為他度身填詞。不少網民和神徒也令人驚訝教主好早拍拖，真是人細鬼大。

    點擊圖片放大
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此外，Anson Lo也在IG限時動態分享歌迷會為他安排貨車四出應援新歌，車身有大螢幕播放MV及教主靚仔相，見到剛退休的爸爸「教父」、舅母及婆婆齊齊出動跟應援貨車合照，相信這首歌也勾起家人對教主的兒時回憶。

天主教石鐘山紀念小學在小一自行分配學位階段超收5人。（小學概覽圖片）

小一自行分配超收

位於荃灣區62校網的天主教石鐘山紀念小學，近日公布小一自行分配學位結果，該校原本提供75個自行分配學位學額，最後超收5人，可見該校在區內相當受歡迎。而天主教石鐘山紀念小學的升中派位成績也良好，詳見【下一頁】

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責任編輯︰林綺玲

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