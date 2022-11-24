【減肥大作戰】肥仔半年減110磅變肌肉型男　公開減肥餐單+飲水方程式

▲ 肥仔半年減110磅變肌肉型男，公開減肥餐單及飲水方程式。

減肥需要極大的恆心和意志力。內地一名男生分享減肥經歷，他用半年時間由256斤（約282磅）減至156斤（約172磅），從肥仔逆襲成肌肉型男，過程相當勵志。

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根據內地媒體報道，廣州一名男大學生記錄了自己減肥的過程，減肥前他重達282磅，身材臃腫，贅肉多，更有大肚腩，他為此感到相當自卑，因而決心減肥。從飲食和運動入手，經過半年時間，減至172磅，足足減去110磅，不但撇甩大肚腩，更練出一身肌肉。

減肥期間，他會在早上空腹運動，影片可見他7點便到運動場慢跑45分鐘，另外亦會到健身室進行負重訓練，減脂增肌。

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除了運動，他亦調整了飲食習慣，戒掉外賣，避免高油、高糖、高脂的食物，每日三餐盡量自己煮飯。他又強調，最重要的是多喝水，根據自己的體重計算每天喝水量，方程式是每公斤體重乘以40毫升水。

他又公開了早、午、晚的餐單：

早餐：碳水化合物+蛋白質+脂肪

午餐：碳水化合物+蛋白質+蔬菜

晚餐：少量碳水化合物+蛋白質+蔬菜

碳水化合物方面，他會選擇燕麥麵包、南瓜、粟米、紅薯、紫薯、米飯等，而米飯的分量約為一個拳頭大小。

蛋白質選擇則有雞蛋、雞胸肉、瘦豬肉、魚、蝦、牛肉等，每餐分量約150克。

至於蔬菜，他建議盡量多選綠葉蔬菜，例如油麥菜、西蘭花、生菜等等，少吃根莖類蔬菜，切記避免每天都水煮，進食時可噴一點橄欖油，再加蠔油、醬油，不另外加鹽。

而脂肪類食物可選擇蛋黃、花生醬、牛油果等，亦可從炒菜中攝取脂肪。

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責任編輯：羅嘉欣