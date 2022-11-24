【網絡熱話】點心放題4人狂落60碟點心　被批貪心港男靠1招反駁無浪費

▲ 點心放題4人狂落60碟點心，被批貪心港男靠1招反駁無浪費。

近年興起點心放題，有港男日前便於網上分享一行4人的點心放題經歷，指90分鐘內叫了60籠點心，吃下48籠點心加4碗楊枝甘露，埋單只花432元，人均僅108元。不過事件曝光後，事主卻被大批網民直斥貪心，有人亦提醒事主小心身體負荷不了；不過，事主其後則留言反擊指：「唔係偷唔係搶，俾足錢」，又指根本是「你情我願，一買一賣」，不明何罪之有。

最新影片:

一名港男早前於「香港討論區」發帖，以《瘋狂點心放題...埋單$432》為題，指他連同3名友人去吃「點心放題」，共點了60籠點心，而最後吃完的點心有44籠和4碗楊枝金露，另外12籠點心則「分咗去其他枱」，又大讚雖然付費不多，但點心仍然頗具質數，令出身草根的自己與友人都十分滿意。

食得開心、盡興，不浪費，草根人生，食得晒不貪心。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另一方面，他又解釋叫多籠點心原因是因一行4人中有2名「肥佬」，故「大食係正常」，絕非是貪心；又指店舖老闆亦未有因此感到不滿，反而「super nice」，還叮囑食客們不用急著走。面對網民的大量負評，事主亦有耐心回應，並強調:

唔係偷唔係搶，畀足錢，振興經濟。食得盡情，賣得開心，皆大歡喜呀！4個字『食得係福』！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣