【45日環遊日本】張寶兒感受祇園祭熱鬧　大意遺失證件：平時好少咁大懵

▲ 張寶兒早前往日本拍旅遊節目。

由「旅遊達人」項明生帶隊、共有6集的旅遊節目《45日環遊日本》，於今晚（24日）起逢周四及周五晚播映，節目由張寶兒、姜麗文及蔣家旻輪流擔任主持。

《45日環遊日本》特別之處除了由最北的北海道南下玩至鹿兒島外，更會於45日內走訪25個縣及近百個名勝景點，

打頭陣於本周首兩集亮相的是張寶兒，她在項明生帶領下先後走訪疫後京阪、北陸地區/中部地區及北海道，當中以祇園祭、瀡滑梯、製鹽體驗及雲海探索最具特色。

在祇園祭中，寶兒與項明生齊齊穿上日本傳統和服，擠身在14萬人次的人潮中，近距離見識代表京都各個地區的特色「山鉾」。

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問到寶兒首次見識載著神明的花車在眼前經過是否很難忘，她說：「祇園祭真係好多人，喺起點嗰度已經塞住咗冇辦法再前進，第一次喺日本感受到人貼人嘅感覺，非常之逼。」

談到防疫工作，寶兒笑言做到足：「喺室外唔會除口罩，同埋會帶住空氣清新機。可能呢個祭真係有啲效，因為好多年前係為咗驅除病魔先有呢個祭出現！」

寶兒又指拍攝雲海當日行程緊湊：「前一晚拍到夜晚9點，我12點左右瞓，之後2點起身化妝做準備。因為睇雲海嗰度好多人，要趕搭頭班車霸位先至拍到靚啲嘅畫面。我哋睇到好靚日出呀，成個天好似畀火燒咁。」寶兒續指自己不覺辛苦，因為單是收穫靚景已值回票價。

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提到工作人員爆料指她行程期間遺失證件及銀包，寶兒笑言：「平時好少咁大懵，當時啲團友仲擔心過我，買埋雪糕畀我食定驚，好彩最後原來冇唔見到。」

談到被指雪糕控，寶兒笑言：「今次真係食咗好多唔同味嘅雪糕，最記得係有次食咗隻Salted Caramel，上面啲鹽係藍色嘅，配合番流冰館嘅主題，真係好好食。另外仲試咗個納豆味雪糕，第一次食覺得冇味，後來去咗隔籬檔買多個試，點知個味又好香！」

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