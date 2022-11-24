【過時‧過節】呂爵安一take過喊戲獲導演激讚　Edan戲中祖屋有寓意

▲ 呂爵安主演《過時‧過節》正上映。

最近兩齣票房熱賣的喜劇《闔家辣》和《飯戲攻心》，都是以一家人攜手度過困難為主題，調子比較輕鬆幽默。由呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo ）自《大叔的愛》毛舜筠、謝君豪、談善言合演的《過時‧過節》，由新晉導演曾慶宏執導，亦是一部講述家人關係的電影，以一個家庭的冬至飯局作為主軸，從家人的分歧致關係疏離，最後如何去修補裂痕。

電影中這個家庭，毛舜筠是一個性格強勢型的母親，跟失業及有供樓壓力的丈夫（謝君豪飾）常有磨擦，二人精神支柱全放在呂爵安和談善言這對子女身上。可是在一場冬至飯局上，因著各種家事爭執，繼而引發出全家人的情緒大爆發。

之後，兒子離家出走長達8年，女兒藉結婚搬出了原生家庭，後因婚姻失敗而搬回老家，卻致自失迷失，作為父母的毛舜筠夫婦，如何收拾這個殘局呢？

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在《過時‧過節》中，每個演員都經歷很多情緒起伏，如開場的一幕過冬飯，眾人由平和到爭拗，到最後情緒失控，拍攝上以長鏡頭去表達，有如觀看著劇場演出。導演曾慶宏解釋：「這場戲是頗複雜，因為要展示這家人接二連二出現問題，才引致大家的崩潰，因資源有限，故要把握拍攝時間，事前花了一日讓演員排練走位和感情等，幸而大家都很投入和認真，拍了兩Take便已完成。」

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而導演把自身經驗投射在呂爵安的角色身上，Edan在片末放下心結的一場獨腳戲，也是曾慶宏最深刻的一幕。「這場戲主要由Edan一個人演出，很沉重，最後並要崩潰痛哭，故我都安排最後一日的最後一個鏡頭才拍，事前讓Edan準備了很久，我們共識是一直roll機至他能哭出來，而他亦順利釋放了情緒出來，演得很投入。」對導演來說，透過這場戲也是他對家人的釋懷。

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取景村屋有寓意

電影透過兩場在外婆家裡的做冬飯，代表了家庭的分離及和解，戲中取景的村屋亦有其喻意。「在開首和結局，都用了wide shot去拍這間屋，表明有很多問題，有時太近反而看不清楚，能退後一步，大家有個距離，可能會有不一樣的角度，希望觀眾也可作出思考。」

有趣的是，戲中出現的「慶陽村」，原來是虛構的名字。曾慶宏笑言：「『慶』是取於自己的名字，而『陽』是想帶出一份溫暖感，這不是暴晒的陽光，而是經過陰霾後的光亮，有一份修補和療癒。」透過劇情中的細節，盡見導演的這份用心良苦。

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導演表示戲中村屋取景於粉嶺，原先該村屋已沒人住，只用來放置村民的用品，他看景後覺合適便租用拍攝。雖然他為怕影響村民而沒有透露地點，但據知該處是位於粉嶺粉錦公路的營盤村。

盼反思溝通相處

曾慶宏指在拍攝電影期間，以至現在放映跟不少觀眾交談，更感受到這個故事，跟香港當下的氛圍亦相近。他解釋：「現在很多香港人都面對著是否要移民，或擔心離開後不再回來，或考慮日後的工作和生計，這就跟故事中這家人的離離合合有不少相似，希望藉著自己經經歷作延伸，道出離開了不等如永遠不再見，出走不代便沒有了家。」

他表示跟家人曾有過的誤會和衝突，最後都能放下心結，即使可能不像從前般完美，至少沒了負面的仇佷感覺，大家可以真誠地去解決問題。「當然每個家庭都有各自的問題，我亦能夠體諒和理解，希望可以透過電影創作，帶出一個信息，就是從故事中可多作反思，嘗試在困局中找出問題精結，彼此可以再有溝通的機會。」

記者：陳家昌