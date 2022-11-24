【堅毅媽媽】湊仔兼讀書重考7次入醫學院　3孩媽歷廿載53歲終圓夢做醫生

▲ 日本有3孩媽媽重考7次才考上醫學院。

母親可說是家庭的靈魂人物，既要打點家中大小事務，又要照顧孩子，有媽媽還兼顧學業和事業，絕對是強人。日本有3孩媽媽一邊湊仔一邊讀書，重考7次才考上醫學院，經歷20年終於在53歲之齡成為一位醫生。

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父親離世醒覺想當醫生

綜合日本媒體報道，現年56歲的前島貴子自小熱心助人，不過她想成為醫生的轉捩點出現在33歲時。當時前島的雙親已離婚，爸爸開設了一間中餐館，她有時會去餐館幫忙。爸爸或許因寂寞而經常喝酒，但前島形容他是一個善良的人，並且一直支持著她。可是在她33歲時，爸爸自殺離世，無法挽救父親的遺憾，令她想行醫助人，盡可能幫助遭受同樣痛苦的人。

前島認為，拯救生命和幫助他人有著不可替代的價值。她4歲時不小心將在路邊攤位撈起的金魚掉下來，卻不知道該怎麼辦，只能眼睜睜地看著金魚痛苦地跳來跳去，直到金魚一動不動，她還記得當時連一條生命也救不了的絕望。

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讀醫同時面對育兒挑戰

前島與比她小11歲的丈夫結婚，在35歲懷著大女兒時開始考醫科，前後重考了足足7次，期間經歷了懷孕生子的過程，面對種種育兒挑戰︰

當我孕吐時很難學習，但我無論如何不想放棄做母親，幸運地我在育兒方面得到媽媽的支持，我才能兼顧學業和事業。

她在40歲才成功入讀醫學院，形容醫學院猶如珠穆朗瑪峰一樣高，但她相信一步一步往上爬，一定會更接近頂峰，這也是對她的一種動力。

她自言從小學習不特別好，也沒有甚麼專長，一度懷疑自己是否能成為一名醫生。雖然如此，她還是盡力而為，從未放棄自己的夢想和目標，最終考了3次醫生牌，在53歲獲得醫生的執業資格。她小時候有拔頭髮的焦慮表現，因而決定從事頭髮治療，與病人同甘共苦。她希望媽媽們都不要放棄夢想，也為目標奮鬥。

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責任編輯︰王明芳