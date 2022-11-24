  • 22°C
香港時間 : 20221124日 (週四) 14:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黃Viu煲劇平台】雪炫每天5時後不進食逆轉成完美女神　AOA門面擔當夥任時完演出《夏日大罷工》

娛樂 13:48 2022/11/24

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

雪炫一口氣激減13公斤！

由雪炫與任時完合演的韓劇《夏日大罷工》日前首播，道盡現今「社畜」的心路歷程！

然而，偶像出身的他們又如何能像普通上班族一樣輕易「罷工」，好像出道10年的雪炫，其減肥工程一直無間斷「施工」，哪來罷工的藉口，怪不得可連續四年榮登「最佳身型」冠軍，獲封「韓國最強Body」！

【黃Viu煲劇平台】演檢察官被法律詞匯考起　金宣兒安在旭首合作要強忍笑

最新影片：郭柏妍專訪

雪炫成AOA門面擔當

從女團AOA出身的雪炫是團內的「門面擔當」，身高1米68的她在初出道時面型圓潤，加上先天易肥體質，所以成為了公司管理層高度關注的成員。

出道後的雪炫體重一度如火箭般飆升，曾在節目中因為想吃東西而被公司理事當面開罵，而本身熱愛吃炸雞的她，之後再被高層發現偷偷狂食炸雞，因而被狠批無資格再當偶像！

自此，雪炫便決心減肥，於嚴格控制飲食配合運動管理下，一口氣激減13公斤，逆轉變成完美女神。

【黃Viu原創劇】吳家忻自認麻甩港女　ANSONBEAN獲讚做事認真全力以赴

    點擊圖片放大
    +3
    +2

5時後不進食

現時的雪炫已經是不少韓女的理想身材範本，她曾公開瘦分享瘦身祕訣，表示對美食並無特別戒口，只是嚴謹控制分量，每日下午5時後便不再進食，感到肚餓都只會喝水充飢。運動方面，雪炫則選擇做gym跟普拉提雙管齊下，塑造迷人曲線。

一直維持以上習慣，終令雪炫從高峰的60公斤減到現時的47公斤，為了可以繼續吃美食，雪炫笑言不時會看看其最纖瘦時期的照片，這舉動有助鼓勵自己認真做運動，可見除了先天條件，偶像的後天努力才是成功的要素。

「人生罷工」

《夏日大罷工》劇情講述現年28歲的李夏天（雪炫飾）在首爾一間大公司打拼五年後，好不容易獲得了轉正的機會，此時她卻宣布「人生罷工」，還決意搬到鄉村生活，後來她在小鎮遇上前數學神童、現任圖書管理員安大範（任時完飾）；兩位逃避現實的年輕男女將透過出走之旅尋找自我，並在相處中譜出了一段治癒的羅曼史，香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。 

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【黃Viu原創劇】吳家忻自認麻甩港女　ANSONBEAN獲讚做事認真全力以赴
14:18 2022/10/05
【黃Viu原創劇】吳家忻自認麻甩港女　ANSONBEAN獲讚做事認真全力以赴
【黃Viu煲劇平台】演檢察官被法律詞匯考起　金宣兒安在旭首合作要強忍笑
16:30 2022/11/09
【黃Viu煲劇平台】演檢察官被法律詞匯考起　金宣兒安在旭首合作要強忍笑
【黃Viu煲劇平台】五大日劇上架浪漫伴觀眾　目黑蓮+吉澤亮+真榮田鄉敦+岡田將生+山田涼介齊集過冬
13:43 2022/11/16
【黃Viu煲劇平台】五大日劇上架浪漫伴觀眾　目黑蓮+吉澤亮+真榮田鄉敦+岡田將生+山田涼介齊集過冬

你可能感興趣

【黃Viu原創劇】吳家忻自認麻甩港女　ANSONBEAN獲讚做事認真全力以赴
14:18 2022/10/05
【黃Viu原創劇】吳家忻自認麻甩港女　ANSONBEAN獲讚做事認真全力以赴
【黃Viu煲劇平台】演檢察官被法律詞匯考起　金宣兒安在旭首合作要強忍笑
16:30 2022/11/09
【黃Viu煲劇平台】演檢察官被法律詞匯考起　金宣兒安在旭首合作要強忍笑
【黃Viu煲劇平台】五大日劇上架浪漫伴觀眾　目黑蓮+吉澤亮+真榮田鄉敦+岡田將生+山田涼介齊集過冬
13:43 2022/11/16
【黃Viu煲劇平台】五大日劇上架浪漫伴觀眾　目黑蓮+吉澤亮+真榮田鄉敦+岡田將生+山田涼介齊集過冬
電視劇 ViuTV 娛樂人物職業 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【一代女星】黃栢文與黃偉文為親戚　親述與嘉玲母子關係：她是賢妻良母
13:06 2022/11/23
【一代女星】黃栢文與黃偉文為親戚　親述與嘉玲母子關係：她是賢妻良母
【離婚風波】汪小菲發帖文向前妻大S求和 　小菲：咱們不再互相傷害了
14:36 2022/11/23
【離婚風波】汪小菲發帖文向前妻大S求和 　小菲：咱們不再互相傷害了
【兒童貧血】2歲男童臉色蒼白患貧血　揭每日喝1種飲品致嚴重缺鐵
17:28 2022/11/23
【兒童貧血】2歲男童臉色蒼白患貧血　揭每日喝1種飲品致嚴重缺鐵