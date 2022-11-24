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【擾亂秩序】涉不滿被抄牌辱罵「咖啡仔」　 4車房職員准保釋明年再訊

社會 13:18 2022/11/24

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西九龍裁判法院。（資料圖片）

深水埗車房4名職員日前涉在深水埗楓樹街違泊多輛私家車，遭俗稱「咖啡仔」的交通督導員抄牌，4人涉辱罵「咖啡仔」，最終警方到場拘捕各人。涉案4名車房職員被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，今（24日）被解往西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至2023年1月5日再訊，被告准以5,000元保釋候訊。

4名被告為文仲賢（30歲）、劉富華28歲）、王桐勵（29歲）及趙詠明（32歲），均報稱汽車技術員。控罪指4人於2022年11月22日，在深水埗楓樹街23B號外在公眾地方作出擾亂秩序的行為，即辱罵交通督導員78271及高級警員2370，而上述行為意圖激使他人破壞社會安寧或相當可能會導致社會安寧破壞。

被告暫毋須答辯，控方反對被告保釋，辯方申請保釋獲批，各被告准以5,000元保釋，其間不得離港，須交出旅遊證件及每天到警署報到。

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記者：陳曉欣

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