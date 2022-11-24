【不孕危機】人夫體檢驚揭無精症　解構不孕症兩大成因

▲ 人夫體檢驚揭無精症，解構不孕症兩大成因。

全球約15%夫婦有不孕煩惱，即平均每6對夫婦便有一對受不孕困擾，惟華人傳統社會上，總比較傾向將不孕責任歸咎於女方。有婦產科醫生便強調，夫妻雙方皆有可能造成不孕的情況，並曾分享有夫妻曾因此求醫，體檢時最終發現原來是因為男方的精液中「一隻精子都沒有」，從而診斷出患上「無精症」。

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台灣婦產科醫師傅念慈於《醫師好辣》節目上透露，許多傳統家庭仍然相當重男輕女，故一旦有夫妻多年無子時，女方往往成為長輩責備對象，有長輩更會私下或明目張膽地責怪女方。但事實上，她指男女雙方皆有可能不孕，並分享曾有一對夫妻前往她的門診進行檢查，女方雖為高齡產婦，但檢查的結果顯示無異常，不料卻發現男方的精液中「一隻精子都沒有」，被診斷出「無精症」。

泌尿科醫師高偉棠解釋，在不孕的夫妻之中，男方身上出現問題的比例約為三分之一，當中主要因素有兩個，包括其中一個原因是性功能障礙，另一個原因是精子品質不好或患有無精症。高醫師進一步說明，造成無精症原因包含受傷導致輸精管受到損害，或是先天性基因缺陷，因此無法自然受孕。而針對無精症患者，高醫師表示，仍是可用開刀方式，將陰囊剖開「取精」，只要能夠找到一隻精子，就有機會受孕成功。

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責任編輯：羅嘉欣