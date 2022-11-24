【購物狂】購物成癮負債千萬　女子無力償還申請「精神鑑定」避債

▲ 陸女購物成癮負債千萬，無力償還申請「精神鑑定」企圖避債。

購物一定要「量力而為」。內地一名女子出生小康之家，但揮霍無道，令其每月入不敷支，開始會向身邊人及網上借貸。一直無力償還貸款的她漸漸欠債上千萬，最終她申請「精神病鑒定」以求避債，最終宣告失敗。

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綜合內地媒體報道，一名50歲的女子張茵（化名）出生於小康之家，但一直揮霍無道，以致入不敷支，需靠借錢渡日。可是，她依舊沒有改善消費的習慣，仍然「花錢如流水」，於是開始依賴網上借貸。

由於張茵一直只能靠不停借貸償還其他債務，使她欠下的債項猶如雪球般愈滾愈大，求助時已欠款逾千萬。無力償還的張茵與其家人一同到法院申請進行「精神病鑒定」，以圖避開債務的法律責任。

最初，張茵的申請並未獲接納，但隨著案件審理，最後亦為張茵進行評估。評估結果顯示，張茵在借貸過程中並不涉及精神問題。醫生透露，不少人希望透過類似手法，以精神問題作理由逃避法律責任。醫生更指：

這些人常誤把精神鑒定當作自己的「後悔藥」。

以下是4個購物成癮患者的症狀：

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責任編輯：羅嘉欣