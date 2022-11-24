  • 22°C
香港時間 : 20221124日 (週四) 16:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【購物狂】購物成癮負債千萬　女子無力償還申請「精神鑑定」避債

健康 16:05 2022/11/24

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

陸女購物成癮負債千萬，無力償還申請「精神鑑定」企圖避債。

購物一定要「量力而為」。內地一名女子出生小康之家，但揮霍無道，令其每月入不敷支，開始會向身邊人及網上借貸。一直無力償還貸款的她漸漸欠債上千萬，最終她申請「精神病鑒定」以求避債，最終宣告失敗。

最新影片

綜合內地媒體報道，一名50歲的女子張茵（化名）出生於小康之家，但一直揮霍無道，以致入不敷支，需靠借錢渡日。可是，她依舊沒有改善消費的習慣，仍然「花錢如流水」，於是開始依賴網上借貸。

由於張茵一直只能靠不停借貸償還其他債務，使她欠下的債項猶如雪球般愈滾愈大，求助時已欠款逾千萬。無力償還的張茵與其家人一同到法院申請進行「精神病鑒定」，以圖避開債務的法律責任。

最初，張茵的申請並未獲接納，但隨著案件審理，最後亦為張茵進行評估。評估結果顯示，張茵在借貸過程中並不涉及精神問題。醫生透露，不少人希望透過類似手法，以精神問題作理由逃避法律責任。醫生更指：

這些人常誤把精神鑒定當作自己的「後悔藥」。

以下是4個購物成癮患者的症狀：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【330故事館】港男靠單親母日打兩份工養大　戰勝抑鬱症盼報親恩：想做個稱職仔
14:08 2022/11/22
【330故事館】港男靠單親母日打兩份工養大　戰勝抑鬱症盼報親恩：想做個稱職仔
【窩心舉動】精神病女友常不願沖涼　男友特製印花咭鼓勵克服心理難關
16:22 2022/10/14
【窩心舉動】精神病女友常不願沖涼　男友特製印花咭鼓勵克服心理難關
【狂躁司機】港女搭小巴遇自言自語司機　不准叫落車恐嚇：直接車你去總站
12:58 2022/10/13
【狂躁司機】港女搭小巴遇自言自語司機　不准叫落車恐嚇：直接車你去總站

你可能感興趣

【330故事館】港男靠單親母日打兩份工養大　戰勝抑鬱症盼報親恩：想做個稱職仔
14:08 2022/11/22
【330故事館】港男靠單親母日打兩份工養大　戰勝抑鬱症盼報親恩：想做個稱職仔
【窩心舉動】精神病女友常不願沖涼　男友特製印花咭鼓勵克服心理難關
16:22 2022/10/14
【窩心舉動】精神病女友常不願沖涼　男友特製印花咭鼓勵克服心理難關
【狂躁司機】港女搭小巴遇自言自語司機　不准叫落車恐嚇：直接車你去總站
12:58 2022/10/13
【狂躁司機】港女搭小巴遇自言自語司機　不准叫落車恐嚇：直接車你去總站
精神病 健康問題 網上購物 中國

最高瀏覽

【一代女星】黃栢文與黃偉文為親戚　親述與嘉玲母子關係：她是賢妻良母
13:06 2022/11/23
【一代女星】黃栢文與黃偉文為親戚　親述與嘉玲母子關係：她是賢妻良母
【離婚風波】汪小菲發帖文向前妻大S求和 　小菲：咱們不再互相傷害了
14:36 2022/11/23
【離婚風波】汪小菲發帖文向前妻大S求和 　小菲：咱們不再互相傷害了
【兒童貧血】2歲男童臉色蒼白患貧血　揭每日喝1種飲品致嚴重缺鐵
17:28 2022/11/23
【兒童貧血】2歲男童臉色蒼白患貧血　揭每日喝1種飲品致嚴重缺鐵