【鄭伊健演唱會】台上公開多謝ERROR　伊健睇四子節目學減壓

▲ 鄭伊健演唱會正舉行。

鄭伊健《HERE & NOW 演唱會2022》昨晚（23號）在紅館舉行第五場演出，來自新加坡、日本的歌迷拉隊捧場，伊健感謝他們專程來港支持。

台下捧場嘉賓人氣與顏值都爆燈，包括好友蔡一智、「頭號麵粉」NowhereBoys的主音Van、周秀娜、林德信、Error的梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）和郭嘉駿（193）、ANSONBEAN、「籃球女神」譚旻萱（Mandy）、「膠戰女神」劉沛蘅 （Hillary）和小師妹林熙彤（Hazel）等，他們現身觀眾席即掀起一陣騷動。

台上的主角鄭伊健，甫出場即全場尖叫，快歌就《極速》和《全城效應》時全場起身跳舞。《感激我遇見》、《一生愛你一個》、《動地驚天愛戀過》和《只會因你唱》等慢歌時，全場亮起手機燈大合唱，一片星海，氣氛動人。

▲ 雲浩影。

音樂總監陳光榮率領樂手，與伊健、雲浩影（Cloud）和Rapper 朱雋言組成「Cup Noodle 2.0」合唱《For U & Me》、《心照》和《一對對》時大合照，又與觀眾互動，氣氛熱鬧。

Encore環節，《自動勝利 Let’s Fight》前奏觀眾起哄，伊健升上舞台，全場起身一齊跳唱，然後舞蹈員出場表演《遇怪魔我識得變大個》，全場氣氛再度升溫。

▲ ERROR捧場。

伊健感謝大家熱情反應，揚言令他極之開心，他說：「我另外想多謝Error，點解要多謝佢哋？」話未說完，全場尖叫，觀眾席上的肥仔和阿Dee立即舉手向台上伊健膜拜，193向他做大心心和小心心動作。

伊健繼說：「我上一次演唱會，返去減壓就係睇你哋嘅Error遊。我知道今次得兩集，所以我未睇住，多謝，ThankYou，多謝你哋畀我哋歡樂。仲有，我知你哋開演唱會，我知㗎，加油啦！」三子起立向伊健鞠躬，全場歡呼。伊健還笑言學習Error「自肥精神」，挑選心水的滄海遺珠表演，娛人娛己。

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