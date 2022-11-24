  • 22°C
香港時間 : 20221124日 (週四) 14:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鄭伊健演唱會】台上公開多謝ERROR　伊健睇四子節目學減壓

娛樂 13:48 2022/11/24

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

鄭伊健演唱會正舉行。

鄭伊健《HERE & NOW 演唱會2022》昨晚（23號）在紅館舉行第五場演出，來自新加坡、日本的歌迷拉隊捧場，伊健感謝他們專程來港支持。

台下捧場嘉賓人氣與顏值都爆燈，包括好友蔡一智、「頭號麵粉」NowhereBoys的主音Van、周秀娜、林德信、Error的梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）和郭嘉駿（193）、ANSONBEAN、「籃球女神」譚旻萱（Mandy）、「膠戰女神」劉沛蘅 （Hillary）和小師妹林熙彤（Hazel）等，他們現身觀眾席即掀起一陣騷動。

台上的主角鄭伊健，甫出場即全場尖叫，快歌就《極速》和《全城效應》時全場起身跳舞。《感激我遇見》、《一生愛你一個》、《動地驚天愛戀過》和《只會因你唱》等慢歌時，全場亮起手機燈大合唱，一片星海，氣氛動人。

雲浩影。

音樂總監陳光榮率領樂手，與伊健、雲浩影（Cloud）和Rapper 朱雋言組成「Cup Noodle 2.0」合唱《For U & Me》、《心照》和《一對對》時大合照，又與觀眾互動，氣氛熱鬧。

Encore環節，《自動勝利 Let’s Fight》前奏觀眾起哄，伊健升上舞台，全場起身一齊跳唱，然後舞蹈員出場表演《遇怪魔我識得變大個》，全場氣氛再度升溫。

ERROR捧場。

伊健感謝大家熱情反應，揚言令他極之開心，他說：「我另外想多謝Error，點解要多謝佢哋？」話未說完，全場尖叫，觀眾席上的肥仔和阿Dee立即舉手向台上伊健膜拜，193向他做大心心和小心心動作。

伊健繼說：「我上一次演唱會，返去減壓就係睇你哋嘅Error遊。我知道今次得兩集，所以我未睇住，多謝，ThankYou，多謝你哋畀我哋歡樂。仲有，我知你哋開演唱會，我知㗎，加油啦！」三子起立向伊健鞠躬，全場歡呼。伊健還笑言學習Error「自肥精神」，挑選心水的滄海遺珠表演，娛人娛己。

最新影片：郭柏妍訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【恩愛夫妻】鄭伊健蒙嘉慧靠貪玩維繫夫妻情　因一件事感動Yoyo付託終生
13:41 2022/10/12
【恩愛夫妻】鄭伊健蒙嘉慧靠貪玩維繫夫妻情　因一件事感動Yoyo付託終生
鄭伊健向蒙嘉慧唱情歌放閃　雲浩影首踏紅館感神奇又幸福
12:55 2022/11/21
鄭伊健向蒙嘉慧唱情歌放閃　雲浩影首踏紅館感神奇又幸福
【鄭伊健演唱會】蒙嘉慧返港紅館捧場　伊健感觸向恩師羅文致敬
13:05 2022/11/20
【鄭伊健演唱會】蒙嘉慧返港紅館捧場　伊健感觸向恩師羅文致敬

你可能感興趣

【恩愛夫妻】鄭伊健蒙嘉慧靠貪玩維繫夫妻情　因一件事感動Yoyo付託終生
13:41 2022/10/12
【恩愛夫妻】鄭伊健蒙嘉慧靠貪玩維繫夫妻情　因一件事感動Yoyo付託終生
鄭伊健向蒙嘉慧唱情歌放閃　雲浩影首踏紅館感神奇又幸福
12:55 2022/11/21
鄭伊健向蒙嘉慧唱情歌放閃　雲浩影首踏紅館感神奇又幸福
【鄭伊健演唱會】蒙嘉慧返港紅館捧場　伊健感觸向恩師羅文致敬
13:05 2022/11/20
【鄭伊健演唱會】蒙嘉慧返港紅館捧場　伊健感觸向恩師羅文致敬
鄭伊健 Error 雲浩影 歌手 ANSONBEAN 演唱會

最高瀏覽

【一代女星】黃栢文與黃偉文為親戚　親述與嘉玲母子關係：她是賢妻良母
13:06 2022/11/23
【一代女星】黃栢文與黃偉文為親戚　親述與嘉玲母子關係：她是賢妻良母
【離婚風波】汪小菲發帖文向前妻大S求和 　小菲：咱們不再互相傷害了
14:36 2022/11/23
【離婚風波】汪小菲發帖文向前妻大S求和 　小菲：咱們不再互相傷害了
【兒童貧血】2歲男童臉色蒼白患貧血　揭每日喝1種飲品致嚴重缺鐵
17:28 2022/11/23
【兒童貧血】2歲男童臉色蒼白患貧血　揭每日喝1種飲品致嚴重缺鐵