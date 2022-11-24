【加價潮】的士擬申請加價倡起錶加6元　車主協會：今年7月加價有滯後仍落後通脹

▲ 的士擬申請加價倡起錶加6元，車主協會指今年7月的加價有滯後仍落後通脹。（資料圖片）

國際油價不斷上漲，繼天星小輪、兩電公司及巴士申請加價後，的士業界亦計劃調高收費。的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，業界擬明天（25日）向運輸署申請加價，初步考慮加幅為落旗加6元，暫分2年實施，短中長途加幅會有分別，但細節有待商討。吳解釋，5年前向政府申請加價時，要到今年7月才獲批，但僅准「加一半」，加幅已有滯後。

吳坤成今日（24日）在電台節目上指出，明天會約見運輸署提加價申請，初步計劃落旗加6元，顧及或對市民造成財政負擔，故分兩年實施，每年加3元。他形容「業界都好痛心、好無奈」，但5年前向政府申請加價，到今年7月才獲批，獲批加幅是申請一半，認為加價有滯後及加幅過低，收費仍滯後通脹，故加價屬迫不得已，期望政府今次能加快，在1年內完成審理加價申請。

他續稱，現時的士司機每月油費達3000多元，政府取消燃油補貼令業界難做，加上保費已升至佔司機收入40%，認同有迫切需要加價，建議跳表亦應加0.2至0.3元。

航運交通界立法會議員易志明表示，隨遊客及本港人口減少令需求下降，地緣政治等因素影響使燃油費大增，巴士等公營交通機構確面對營運困難，導致要加價維持。他建議政府協助專營巴士增非票務收入，如減車身廣告限制等，且應加大補貼公共交通車費以紓民困，亦可延長對巴士公司的燃油補貼等，以減少巴士加價幅度。

立法會議員田北辰稱，各交通營辦商同時計劃加價、且加幅較大，並不理想，「唔能夠任佢加」，倡應以通脹率封頂，若行會批准加幅越過通脹，市民只承擔按通脹調整的票價加幅，其餘的加幅由政府補貼承擔。

立法會議員兼交通事務委員會成員陳恒鑌則建議，政府應打擊非法載客取酬活動，改善的士生意，以避免加價。

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責任編輯：陳麗娜