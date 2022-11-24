【超能使者】劉穎鏇甩「花瓶」形象盼有蛻變　Tiffany深明不能只靠外表

▲ 劉穎鏇努力證明自己有實力。

2016年參選香港小姐奪得亞軍而入行的劉穎鏇（Tiffany)，在這6年的演藝路由最初擔任主持，再逐漸踏入劇組成為演員 ，近年戲份愈來愈重的她，可謂TVB力捧小花之一！

近日她在台慶劇《超能使者》演「Open」一角為觀眾帶來新鮮感，不論外型及角色性格均呈現不一樣的劉穎鏇，難怪Tiffany接受TOPick專訪時指此角色是其一大突破，令其跳出舒適圈 。

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▲ 自言與「Open」性格大有分別。（陳慧安 攝）

與「Open」性格大有分別

在劇中「Open」一角非常外向兼潑辣，名副其實一名「小辣椒」，惟現實中的Tiffany自言內向較靜，與「Open」性格大相逕庭：「雖然我與人談天時都有外向的一面，但大部份時間我需要自己一個 ，我很享受獨處的時間，但這個角色很豪放很爆，與我自己有很大對比，所以演繹時都會思考怎令到個角色可以更出。」

除角色性格很爆外，劇中Tiffany又有大露背及穿三點式的場口，令觀眾眼睛吃冰淇淋，播出的時候更引起網民熱烈討論，大讚她身型冇得輸，更成為最索女友之選。

參考深田恭子擺甫士

不過要拍這些場口難免有些心理關口，Tiffany坦言拍攝大露背的場口前有少許擔心，但幸好監製有很好的安排，令其拍得安心和舒服：「當時監製有安排不需要的人離開，加上大家很清楚要怎樣做，所以整個過程拍得很順利，拍完一兩個Take就完成，所以我拍的時候都沒有很尷尬。」

她續指，拍三點式的場面前有戒糖及澱粉質，更特意參考日本女神深田恭子的寫真集學擺甫士：「雖然要穿泳裝，但拍攝時都不會有不舒服的感覺，因為已經開了劇一段時間，大家已有默契和十分專業，他們會確保那些動作我不會走光才叫我做，所以我都愈拍愈放心。」

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最難忘一場動作戲

今次Tiffany在劇中不乏動作戲，更以踢腿為主，當中令其最難忘的一場，便是大家在片頭看出的一幕，雖然畫面很快，但當中難度甚高，難怪Tiffany自言是劇中最難的一場戲。

她回憶說：「有一場要起膝頭，連跑再跳起踢向那個人心口，這場戲對我來說是整套戲踢腿入面是最難， 因為首先我沒受過訓練，又沒玩過拳擊， 所以做這動作時要跑和有衝力再跳起，令膝頭夠高再踢是很難，當時踢得不夠高，最後安排了一個箱在我跑時再跳上去，令整個人提高再踢向那個人，加上當時又很擔心會否滑倒或踢錯那個人，對我而言是很考技術。」

Tiffany又指，因此角色是在深水埗長大的女生沒受過任何功夫訓練，故武指教導的方式都是較街頭 ，不會有一種特定的風格，加上即使她在開劇前有上一星期的武指堂，惟在現場時有很多即場因素，需即使學一些新的動作，對初嘗打戲的Tiffany絕不容易。

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自揭細膽 盼大家勇於相信自己

不過拍攝動作戲難免會受傷，Tiffany自言毫不介意，在別人眼中可算是肯搏肯捱的人，惟她自言捱得但不敢搏，皆因她自認細膽：「如果要吊好高威吔，我都會很害怕，因為我驚離心力，加上可能我生得高，與地下的距離很遠，我經常覺得跌倒會很痛。」

這次的角色打破Tiffany固有的感覺，成為新一代的打女，難怪她自言拍畢此劇後亦甚有體會，並叫大家凡事要勇於相信自己，因為不踏出第一步永遠不知道自己的能力有多高和有多遠。

她憶述：「未拍前武指會告訴我們怎樣拍，再即場教導我， 當我望着他們教的動作是不相信自己能做到，更會質疑自己加上自己未試過真的覺得很難。但之後自己不想太多，盡全力去做，就算做得不好都不要緊，抱住這個心態做，最後結果即使不是做到100分， 他們都收貨，我覺得都合格亦會有滿足感。」

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視山聰為哥哥 感激對方教導

至於談到劇中她與陳山聰飾演一對，二人近年多次合作，關係更愈來愈「親密」，由《鐵拳英雄》演表兄妹到《大步走》演父女，直到今次做情侶，真的經歷了不同感情，難怪Tiffany表示山聰是其入行以來合作最多的男演員，更是其演藝路上一個重要的貴人，視對方為哥哥一樣。

她指最初得悉要與對方演情侶有點驚訝，不過並不是擔心尷尬，反而是想二人的關係怎令觀眾看得舒服：「一直以來山聰幫了我很多 ，特別在這幾套劇對我很好，很像一位哥哥很願意教導和提點我，到今次要做情侶我們拍的時候完全沒有不舒服 。」

Tiffany續指：「因為他非常專業加上初頭說我們是歡喜冤家，到後來我們經歷了很多事才令我們變成情侶關係，而且情侶的場口都安排在尾聲拍 ，所以這個進度非常幫助我們投入，我亦覺得Open和高勇的化學作用很有趣，給觀眾有新鮮感。」

▲ 視山聰為哥哥一樣。

與父母關係要好 成最大「後盾」

雖然「Open」此角性格潑辣，其實內裏口硬心軟，非常疼錫家人，而現實中Tiffany同樣是孝順女一名，無疑地與角色有點相似，對此她表示認同：「『Open』盡力賺錢希望幫爸爸立牌位，而我就希望賺多點可照顧父母 ，令到他們不用擔心，這個是我的最終目標。」

與父母關係非常好的Tiffany指即使母親身在外國，但母女感情有增無減，亦是其的最好朋友，皆因她透露每天都會與母親傾電話：「我每天早晚都會與她視像，即使有時不能視像都會談電話 ，有時我要很早開工，有她陪我談天我覺得很好，這也是時差的好處。」

她續指因獨生女的關係，父母更會特別關心其開心與否，並表示他們從沒給其任何壓力及給她很大的自由度：「他們對我任何的決定都會支持，當看到我有機會時會感到開心 ，而我每套劇他們都一定會看和給意見，他們會很坦白給意見 ，因為他們覺得如果不說我不會改變與進步 。」

▲ （陳慧安 攝）

6年演藝路成長不少

回望6年的演藝生涯不長不短，當中Tiffany由最初一張「白紙」慢慢在人生加了不同的色彩，搖身一變成為今日公司力捧的小花，近年的戲份更愈來愈重，在娛樂圈發展可算是幸運的一群。

Tiffany自覺相當幸運，在這6年間有不同學習機會：「不但在劇集有很多角色嘗試進步，亦有很多機會在綜藝節目發展例如《 學是學非》及旅遊節目， 我沒想過我能做到 ，我記得最初入行甚麼都不懂，連中文也說得不好，現時中文進步不少 ，不是遇到幕前幕後的人都不會成就現在的我，所以我很感激成長路上有他們。」

談到她今年的表現為飛躍進步獎的大熱之一，獎項無疑是其中一個證明自己實力的方法，Tiffany坦言得到獎項當然開心，惟不會將重點放在獎上 ，反而自己更為關心觀眾對其演技有否進步的評價，這些的認同較得到獎項的意義更為大和有滿足感。

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撇甩「花瓶」形象 盼喊戲有進步

由港姐入行，最初Tiffany被冠以「花瓶」的稱號，近年她憑着自己的努力，一步步撇甩這形象，亦令觀眾對她另眼相看。

她直言作為女藝人當然想有美的一面，但她深明要成為一位出色的演員不能只靠外表：「作為演員不論美或醜的角色都要嘗試， 不可以只顧出來的效果美不美。 我記得初入行時很多人對我說不要只想要當一個美女， 因為只顧着外表，你就不需要想你的戲 ，這樣出來的戲一定不會好，所以我一直記在心中。 」

她續指喊戲仍然是其一大努力進步的目標：「現時仍在進步中的階段 ，我亦問了身邊很多同事前輩的意見，他們說我經驗不夠豐富，我都理解。」

可是Tiffany再表示：「但有時看到小朋友演員都能做到，更覺得自己沒可能不能做到，不過可能因為自己是一個不喜歡在別人面前展露自己柔弱的一面的人，所以在這方面對我較有難度，但我知道這不是一個籍口，自己要找到方法克服。」

▲ 《超能使者》

迷失期幸父母在身邊

除演戲上的進步，Tiffany在這6年亦成長不少，更自言變得更為堅強成熟：「 我對自己說要做一件事會盡量達成自己的目標，在這段時間在各方面都有進步，變得不會那麼輕易放棄。 」

凡事有甜便有苦，每個行業都不例外，Tiffany曾經說過有遇上迷失時期，但幸好在這段情緒低落期獲家人在身邊，成為其最大的「強心針」，陪伴她走出不快情緒。

她指很幸運與父母關係很好，當每次遇到問題都能找他們傾訴：「我是一個想很多的人，很多時都會考慮很多東西，所以有時候去到要做某些決定我都會問他們意見，即使他們的想法與我一樣，但有他們的支持，我會更有信心和放心做，所以在我迷惘的時候，全靠他們幫我想通自己的想法。 」

▲ （陳慧安 攝）

沒有競爭心態 專心做好自己

雖然現時成為力捧小花之一，但同時亦有不少新晉小花冒起，無疑地大家成為競爭對手，但Tiffany對此看得開，更表示從沒擔心過風頭被搶，甚至要與人競爭的心態，反而覺得大家同心協力演好一部部更精彩的作品更為重要。

她說：「每一個女生都有自己的優點 ，大家出來的感覺也不同， 我不會擔心大家是否勁敵的問題，我反而覺得大家一起做得更好互相鼓勵更為重要 ，如果我要經常想任何一個人是勁敵反令自己更不快 ，好似返工要同人鬥 ，這個心態都不好 ，對我來說亦太複雜，而且我認為別人做得好一定有優勝的地方，最重要自己不斷進步。 」

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現階段不想感情事

在娛樂圈要有一定的成績，無疑要花無比的努力，好好建立自己的事業，把握每一個機會，故兒女私情都會「放埋一邊」，盼令觀眾看到其蛻變的Tiffany亦毫不例外。

自言現時不想花心思時間拍拖，只想專注發展事業：「我決定留在這個行業， 真的想盡100%做好自己本份，令父母感受到自己的進步，工作變得穩定，我認為現時仍在努力的階段，希望盡快給大家見到我的成績，又可有一個交代給父母。」

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記者：陳曉柔

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