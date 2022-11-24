【大學畢業禮】中大畢業禮百萬大道雨中舉行　校徽風波過後段崇智重提校訓「絕非空話」

▲ 中大校長段崇智盼應屆中大畢業生珍惜中大人之間建立的友誼。（陳靜儀攝）

中文大學畢業禮今日（24日）在百萬大道舉行，上月剛經歷換校徽風波的中大校長段崇智致辭時，提到校訓「博文約禮」絕非空話，並借美國名作家兼政治家海倫．凱勒名言「在黑暗中與友人同行」，寄語應屆中大畢業生珍惜中大人之間建立的友誼，並指中大社群凝聚力獨一無二，相信中大社群齊心協力可為世界帶來深遠及正面影響。

中大頒授學位典禮今早在林蔭大道（即百萬大道）舉行，雖然下著微微雨，仍無阻大批畢業生與親友回校打卡留念。過去疫情下加設保安看守的港鐵大學站出入口，今早亦「不設防」，所有畢業生及其親友毋須出示證件也可自由出入中大校園。另隨著中大學生會去「解散」、學生組織離散，往年學生舉起標語或叫口號示威的情境亦不復見。

上月赴紐約出席大學排名機構活動後曾確診的段崇智，今早在台上除下口罩致辭，提到過去數年疫情反覆多變，「你們的大學生活可能並不似預期」，全球亦一同經歷百年一遇世紀疫症，另感受氣候變化不停加劇，見證着全球多個地方遭受貧窮、不公平和複雜地緣政治環境等問題影響，惟他強調「知識就是力量」，相信中大生能善用所學知識、嚴謹思辨能力去理解事情本質，作出理性果斷決定，勇敢面對挑戰，貢獻國家，造福全球。

上月中大欲趁明年60周年校慶推出新校徽，包括「去校訓」的簡化版校徽，最終在大批反對聲音下撤回。段崇智致辭時亦提到中大校訓「博文約禮」，是鼓勵人們追求深廣知識，時刻自我完善，謹守禮儀，以進德修業為一生的堅持，造福人類文明，強調絕非空話。

段崇智致辭以英文為主，期間特別以廣東話提醒，應屆畢業生從明日起將以中大校友身份繼續貢獻社會，「希望你地記得中大永遠係你地嘅家，而且珍惜中大人之間嘅情誼。」他強調中大社群的凝聚力是獨一無二，相信中大師生齊心協力必定能為世界帶來深遠及正面影響，他亦期待畢業生明年返校參與慶祝中大鑽禧校慶。他最後寄語中大畢業生以「友情」（friendship」及「善良」（kindness）作為做人原則，包括引用作家海倫．凱勒名言，

I would rather walk with a friend in the dark than walk alone in the light.（我寧願與友人在黑暗中同行，也不願獨自行走於光明中），

他又盼學生實踐善良所代表的同理心、諒解及關愛他人等元素。

大會今年共頒授531個博士學位、7,066個碩士學位及5,190個學士學位，學士學位畢業生包括文學士596人、工商管理學士1,306人、工商管理學士及社會科學學士1人、文學士及教育學士42人、教育學士49人、工程學士615人、法學士75人、中醫學學士31人、內外全科學士245人、護理學士242人、藥劑學士40人、理學士1,246人及社會科學學士659人。

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記者：馮琪雅