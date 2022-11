【大學畢業禮】中大畢業禮雨中舉行　校徽風波過後段崇智重提校訓「絕非空話」

中文大學畢業禮今日(24日)在百萬大道舉行,上月剛經歷換校徽風波的中大校長段崇智致辭時,提到校訓「博文約禮」絕非空話,並借美國名作家兼政治家海倫.凱勒名言「在黑暗中與友人同行」,寄語應屆中大畢業生珍惜中大人之間建立的友誼,並指中大社群凝聚力獨一無二,相信中大社群齊心協力可為世界帶來深遠及正面影響。

中大頒授學位典禮今早在林蔭大道(即百萬大道)舉行,雖然下著微微雨,仍無阻大批畢業生與親友回校打卡留念。過去疫情下加設保安看守的港鐵大學站出入口,今早亦「不設防」,所有畢業生及其親友毋須出示證件也可自由出入中大校園。另隨著中大學生會去「解散」、學生組織離散,往年學生舉起標語或叫口號示威的情境亦不復見。

上月赴紐約出席大學排名機構活動後曾確診的段崇智,今早在台上除下口罩致辭,提到過去數年疫情反覆多變,「你們的大學生活可能並不似預期」,全球亦一同經歷百年一遇世紀疫症,另感受氣候變化不停加劇,見證着全球多個地方遭受貧窮、不公平和複雜地緣政治環境等問題影響,惟他強調「知識就是力量」,相信中大生能善用所學知識、嚴謹思辨能力去理解事情本質,作出理性果斷決定,勇敢面對挑戰,貢獻國家,造福全球。

上月中大欲趁明年60周年校慶推出新校徽,包括「去校訓」的簡化版校徽,最終在大批反對聲音下撤回。段崇智致辭時亦提到中大校訓「博文約禮」,是鼓勵人們追求深廣知識,時刻自我完善,謹守禮儀,以進德修業為一生的堅持,造福人類文明,強調絕非空話。

段崇智致辭以英文為主,期間特別以廣東話提醒,應屆畢業生從明日起將以中大校友身份繼續貢獻社會,「希望你地記得中大永遠係你地嘅家,而且珍惜中大人之間嘅情誼。」他強調中大社群的凝聚力是獨一無二,相信中大師生齊心協力必定能為世界帶來深遠及正面影響,他亦期待畢業生明年返校參與慶祝中大鑽禧校慶。他最後寄語中大畢業生以「友情」(friendship」及「善良」(kindness)作為做人原則,包括引用作家海倫.凱勒名言,

I would rather walk with a friend in the dark than walk alone in the light.(我寧願與友人在黑暗中同行,也不願獨自行走於光明中),