【牧二代】不阻止9歲兒子追星 傳道人父親：成為靈裡自由的人

▲ 傳道人馬丁與兒子相處的時光。

陳偉倫（馬丁）是一位傳道人，他的兒子在他讀神學一年級的時候出世，現在已經9歲。身為傳道人，馬丁擔心他的身份會為兒子帶來壓力，尤其是他見過很多「牧二代」，當中不少人性情或性格上都有不同問題，所以早在兒子出世前，他就思考怎樣做一位傳道人爸爸。

馬丁教養兒子，重點在三個字：傳、道、人。「傳」是教育子女的方法；「道」是他與太太的家庭觀念和正確價值觀；「人」就是以身作則。用適當方法將正確觀念教給兒子，並以身作則，就是馬丁育兒的核心所在。

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作為傳道人兼父親，馬丁比一般父親壓力更大。他身邊不乏長輩和從事教育工作的朋友，全都有豐富教養經驗，但同樣會出現上述教牧父母表裡不一的例子，所以馬丁強調自己以「用家心態」角度出發，換位思考：凡事站到兒子的角度去看，了解他的感受，做得好的就繼續，不好的就嘗試以兒子為出發點去改善。以兒子感受為依歸，就不用理會別人的評價。

馬丁見過很多傳道人，忙於事奉，忘了家庭，更遑論教育子女。傳道人怎樣兼顧家庭和工作？首先，馬丁曾在牧會的時候拖著太太、抱著兒子上台述職，用意在向弟兄姐妹表明，事奉應以家庭為優先，連自己的家都顧不好，怎樣顧神的家？第二，馬丁全家在同一間教會聚會，他事奉的時候，太太和兒子也在教會聚會。遇有教會活動，全家參與，將家庭、親子時間與教會工作結合在一起。

回想9年的父親經歷，總有與兒童磨擦的時候，馬丁怎樣處理？「重點在互相補位！」如果馬丁氣上心頭，他的太太會先帶兒子離開，由她處理；同樣，當太太動怒，馬丁就會代替太太上陣，兩人猶如踢足球，互相補位。「教育兒子必須兩個人！」以指導功課為例，按馬丁的經驗，即使他懷著一顆慈父的心去教，仍難掩蓋嚴肅一面，兒子會感到極大壓力；換成由太太指導功課，兒子相對輕鬆。面對不同情況，父母各展所長，二人同時教育子女，事半功倍。

望子成龍，人之所願，馬丁對兒子有何期望？

兒子的英文名叫Freeman，期望他可以做一個靈裡自由的人。

馬丁希望兒子能夠自由表達自己，喜歡就說喜歡，討厭就說討厭，不用戴假面具做人。馬丁從不否定兒子的感受，還會接納他，讓他放膽表達自己。

另一個期望，是當爸爸不在的時候負責照顧媽媽。

馬丁的太太因病行動不便，照顧媽媽成了兒子的使命！兒子與媽媽同行時，總會走慢一點遷就媽媽，他對家庭的承擔由照顧媽媽開始，一點一點建立起來。

馬丁曾經從事設計工作，太太教授鋼琴，他們希望向這兩個方向栽培兒子，但事與願違，兒子總是不太受教。雖然兒子會畫畫、彈琴，但最鍾愛的是跳芭蕾舞，所以馬丁與太太只會分享自己畫畫彈琴的經驗，跳芭蕾舞則讓兒子到其他地方跟老師學習。

馬丁會陪兒子看芭蕾舞表演、聽歌、分析舞蹈的情感……令兒子在學習的過程中感到喜悅、有滿足感，引導他在跳芭蕾舞的道路上成長。至於畫畫和彈琴，馬丁讓兒子自由發揮，只要他感興趣持續下去就足夠了。

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另外，兒子即將步入青春期，開始迷上潮流偶像。馬丁對現時的年輕偶像不感興趣，但當兒子分享自己喜歡的事，如果像旁人一樣擺出一副不屑一顧、愛撥冷水的嘴臉，兒子會覺得不是味兒。所以，馬丁會嘗試了解兒子，與他一起分析偶像的優、缺點，發現表現者的努力和值得欣賞的地方，循循善誘，令「追星」變成正面，畢竟自己也曾年輕。

不同成長階段，育兒方法亦有所不同，馬丁以他的「傳、道、人」教育法，與兒子同在，陪伴他成長，教導他成為一個靈裡自由的人。

文章獲「維護家庭基金」授權轉載，原文為<<凡事站到兒子的角度去看，了解他的感受>>，連結是︰https://raisingson829609661.wordpress.com/martin/

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責任編輯：王明芳