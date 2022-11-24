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【物流航運】港府與貿發局合辦亞洲物流航運及空運會議　吸引逾1.4萬人參與

社會 14:44 2022/11/24

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港府與貿發局合辦亞洲物流航運及空運會議，吸引逾1.4萬人參與。（貿發局提供）

由港府與貿發局合辦、一連兩天的第12屆「亞洲物流航運及空運會議」圓滿結束，活動匯聚超過90位航運、空運、物流及供應鏈的專家及行業翹楚，以及來自不同製造業界的貨主，會議吸引來自超過50個國家及地區共超過14,000名線上及線下參與人士，在接近30場專題論壇上，探討行業最新形勢，共拓商機。 

今屆會議主題是「成就可持續供應鏈：聯繫．協作．創新」，以線上線下混合方式進行，首日兩場航運論壇匯聚了多個航運及科企行業代表，深入討論如何提升香港作爲國際航運樞紐的獨特地位，探討如何透過具體的協作，提升航運業的可持續發展、脫碳及數碼化，並發掘可持續及數字化航運的潛力、機遇及優勢。

國際航運公會副秘書長Simon Bennett表示，為實現可持續的供應鏈，例如使用更環保的燃料，優化供應鏈的技術起著關鍵作用。在國際層面上，他認為制定一些經濟措施尤其重要，因為即使看到減碳方面的進展正面，但仍要分秒必爭，採取迅速行動提示投資者，並向燃油生產商及船東提供即時的優惠，鼓勵他們投資及使用新燃料。

會議期間，50多家機構展示各式各樣的供應鏈方案，以及嶄新的物流科技，協助各中小企優化他們的全球供應鏈安排。貿發局更為展商及與會者安排商貿配對會議，促成物流業界及不同行業的貨主更多商業協作。

亞洲物流航運及空運會議是「香港海運週」的旗艦活動。由香港海運港口局主辦的第六屆「香港海運週」於11月20至26日舉行，旨在團結香港海運業各界人士和展示其實力，並推廣香港作為海運業務的首選地。

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責任編輯：李榮忠

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