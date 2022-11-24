【藐視法庭】涉披露西灣河開槍警資料　黃之鋒共4人被控民事藐視法庭

▲ 涉披露西灣河開槍警資料，黃之鋒共4人被控民事藐視法庭。（資料圖片）

2019年11月西灣河發生警員開槍事件，涉案被告提堂後法庭頒下匿名令，禁止披露涉開槍警員及其家屬身分。前香港眾志秘書長黃之鋒等共4人，涉於社交平台披露涉案警員相片等資料，4人涉違反匿名令及法庭起底禁制令，律政司指控4人涉民事藐視法庭，早前向高院提出申請。法官今(24日)頒下判詞指有關申請延誤，律政司未有解釋延遲提出申請原因，但基於4案違反法庭命令屬嚴重，故批准律政司提出許可申請。

申請人律政司，4名答辯人為黃之鋒、曾子成、李柏納及王國樑。

4宗涉民事藐視法庭申請均緣於2019年11月11日警員開槍事件有關，法官於判詞指，2020年6月20日，西九龍裁判法院主任裁判官處理開槍事件時發出匿名令，禁止披露案中警員及其家屬資料，以及高院於2019年10月始頒下有關禁制對警員及其家屬起底之命令。

律政司指警方於2020年8月16日網絡巡邏時，發現黃將涉案警員姓名於網上披露，附有照片及標題為「我哋老豆係殺人犯」，另附上其妻女資料等。翌日新聞報道指黃披露有關資料違反匿名令及禁制令，警方其後發現帖文已被移除。有關帖文吸引4,900人作出表情回應，186人留言及376人分享，而附載帖文的連登討論區亦有2,054人留言，其中數個留言稱要對性騷擾涉案警員兩名女兒。

另3名答辯人則分別於案發日及2020年6月2日，分別於Facebook等轉載有關匿名令之報道，並分享涉案警員及其妻女之相片等，兩人分別就藐視法庭被捕，1人就因披露未經資料使用者同意而取得個人資料罪被捕。

法官指律政司2020年1月至8 月展開調查後，指4人涉民事藐視法庭，事隔20至28個月後才向高院單方面申請交付判決程序。律政司同意應於更早時期提出申請，並指藐視法庭屬嚴重，須予以阻嚇。律政司指針對個別答辯人之證據均強烈，各人均蓄意違反法庭命令。律政司指藐視法庭屬嚴重罪行，可被判以月計監禁，至於有關延誤，法官可於判刑時反映，亦可於審訊時商討。

法官於判詞指質疑若證據強烈，律政司應及早提出申請，律政司只以忙碌為由回應延誤申請，並沒有提供任何相關資料，解釋延誤近2年才提出申請之原因。法官指律政司完全沒有解釋延誤申請之原囚，法官經考慮後，仍認為法庭應批准許可申請。至於有關延誤對個別答辯人之影響，則可於聆訊時處理。基於違反法庭命令屬嚴重，法官就律政司4宗申請，批出許可申請。

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記者：林育慧