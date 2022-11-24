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【南丫海難】南丫海難4死者家屬促召死因研訊　高院法官拒絕申請

社會 15:12 2022/11/24

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南丫海難4死者家屬促召死因研訊，高院法官拒絕申請。（資料圖片）

2012年國慶日南丫海難造成39人死亡，死因裁判官於2020年決定拒就事件召開死因研訊，其中4名死者的家屬早前入稟高院，要求法庭頒令死因庭展開研訊，高院法官今（24日）頒下判詞拒絕申請。

3名家屬梁淑玲，為死者梁家杰之胞姐；趙炳全為死者趙少琼之胞弟；徐志盛為死者徐志偉及徐凱盈之胞弟及叔父。答辯人死因裁判官，昨沒有代表應訊，申請方透露答辯方對申請表示中立。

代表律師早前指，申請人要求召開死因研訊，得到17名死者的23個家庭聯署支持。代表律師指出，海難事故調查委員會及刑事聆訊中，均沒有發現南丫4號之水密門設計問題，委員會亦有許多不足之處，若召開死因研訊，死因裁判官有權作出調查及尋找相關證據，例如若南丫4號改善設計，乘客或有逃生機會，死因裁判官若發現箇中問題便可作建議。

死者家屬趙炳全（右）對判決感到失望。（林育慧攝）

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記者：林育慧

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