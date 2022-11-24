【加電費】被批淡化電費按年升幅　中電強調並無此意

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中電及港燈明年分別加電費19.8及45.6%，惟中電及港燈早前宣布明年電費較今年11月分別增加6.4%及5.5%，被指淡化按年升幅；同時兩電亦被批未用盡電費穩定基金去遏抑電費。中電今（24日）發新聞稿，強調並無淡化電價加幅之意，指在新聞稿及向立法會解說的投影片中，清楚說明中華電力按年的平均淨電價增幅為 19.8%，或與今年 11 月的平均淨電價水平比較，升幅為 6.4%。

中電又表示，就明年電費檢討方案，政府在與電力公司討論的過程中，曾經提出不同的要求，包括運用電費穩定基金、燃料價格調整條款賬、以及管制計劃協議下的回報利潤和獎金等方式，盡量降低明年電價的升幅，減低對市民的影響。 經過詳細商討及審慎考慮後，中華電力公佈有關新電費方案。

港燈也表示，在與政府商討明年電費檢討的過程中，政府有向公司提出多種方法調低電費加幅。雙方在整個商討過程中，研究多個方案，但具體方案涉及商業機密，不宜公開討論。港燈最終決定動用所有可調動資源，將加幅降至最低，並撥岀9500萬元，推出一系列紓困及節能推廣工作。

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記者：黃小冰