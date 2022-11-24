  • 22°C
香港時間 : 20221124日 (週四) 16:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加電費】被批淡化電費按年升幅　中電強調並無此意

社會 15:19 2022/11/24

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

（資料圖片）

中電及港燈明年分別加電費19.8及45.6%，惟中電及港燈早前宣布明年電費較今年11月分別增加6.4%及5.5%，被指淡化按年升幅；同時兩電亦被批未用盡電費穩定基金去遏抑電費。中電今（24日）發新聞稿，強調並無淡化電價加幅之意，指在新聞稿及向立法會解說的投影片中，清楚說明中華電力按年的平均淨電價增幅為 19.8%，或與今年 11 月的平均淨電價水平比較，升幅為 6.4%。

中電又表示，就明年電費檢討方案，政府在與電力公司討論的過程中，曾經提出不同的要求，包括運用電費穩定基金、燃料價格調整條款賬、以及管制計劃協議下的回報利潤和獎金等方式，盡量降低明年電價的升幅，減低對市民的影響。 經過詳細商討及審慎考慮後，中華電力公佈有關新電費方案。

港燈也表示，在與政府商討明年電費檢討的過程中，政府有向公司提出多種方法調低電費加幅。雙方在整個商討過程中，研究多個方案，但具體方案涉及商業機密，不宜公開討論。港燈最終決定動用所有可調動資源，將加幅降至最低，並撥岀9500萬元，推出一系列紓困及節能推廣工作。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰

 

 

相關文章

【加電費】中電及港燈明年電費按年加20%及45%　元旦起生效
17:27 2022/11/22
【加電費】中電及港燈明年電費按年加20%及45%　元旦起生效

你可能感興趣

【加電費】中電及港燈明年電費按年加20%及45%　元旦起生效
17:27 2022/11/22
【加電費】中電及港燈明年電費按年加20%及45%　元旦起生效
電力 基金 電費 立法會 中電

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【一代女星】黃栢文與黃偉文為親戚　親述與嘉玲母子關係：她是賢妻良母
13:06 2022/11/23
【一代女星】黃栢文與黃偉文為親戚　親述與嘉玲母子關係：她是賢妻良母
【離婚風波】汪小菲發帖文向前妻大S求和 　小菲：咱們不再互相傷害了
14:36 2022/11/23
【離婚風波】汪小菲發帖文向前妻大S求和 　小菲：咱們不再互相傷害了
【兒童貧血】2歲男童臉色蒼白患貧血　揭每日喝1種飲品致嚴重缺鐵
17:28 2022/11/23
【兒童貧血】2歲男童臉色蒼白患貧血　揭每日喝1種飲品致嚴重缺鐵