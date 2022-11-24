【美容護膚】紐西蘭製造秒速無針拉提面膜　5大天然成分＋7日活化肌膚

▲ DermaElements聯乘SNOW KIWI推出秒速無針拉提面膜 。（圖片由品牌提供）

美國醫學品牌 DermaElements 首次聯乘 SNOW KIWI，於香港市場推出護膚技術的產品—DermaElements X SNOW KIWI 秒速無針拉提面膜（Intensive Nano Collagen Lifting Mask）及 DermaElements X SNOW KIWI 秒速膠原精華噴霧（Intensive Collagen Moisturising Micro Mist）。純天然的配方，不含乳化劑、穩定劑或有害化學載體，不經動物測試。

品牌指皇牌面膜只採用5種天然成分配合科技將成分秒速吸收、15分鐘內直達真皮層，有效及瞬速將護膚成分帶入肌底。經過8年的科學研究和臨床測試，效果媲美侵入性針頭治療。精華噴霧蘊含海洋膠原蛋白，隨時為肌膚補充營養和水分。兩款產品配合使用更有效填充真皮層底部的膠原蛋白，獲得最大效果，僅需7天便能活化肌膚。

▲ DermaElements X SNOW KIWI 秒速無針拉提面膜。（圖片由品牌提供）

DermaElements X SNOW KIWI 秒速無針拉提面膜採用DermaLayr™ 的生物活性納米纖維技術，改變了護膚成分輸送到皮膚底層的方法。品牌表示是創出世上最快把無創生物活性皮膚真皮輸送系統，非侵入性地將深海膠原蛋白和活性物質快速輸送到真皮層。加上超過 8 年的科學和臨 床研究，通過專有的生產方法—「聲波靜電紡絲技術」製作出膠原蛋白納米纖維。

品牌指這個科技使面膜5秒直達皮膚角質層，15分鐘內將膠原蛋白和活性成分輸送到真皮皮膚層 1.8mm，並在50分鐘內將膠原蛋白和活性成分輸送到真皮層達2.5mm。多方面擊退肌膚五大煩惱， 針對最早出現過早衰老跡象的區域，例如眼部四周，法令紋，額頭等。科學研究測試出連續使用7天可達以下效果，包括：皺紋體積減少19%、增加皮膚彈性 16%、保濕性提高至少16%、皺紋數量及深度各減少 12%。

5 種天然成分

面膜內的5大天然成分都能解決保濕、抗衰老和皺紋煩惱三大最常見的肌膚問題。天然成分包括改善鬆弛皮膚的可溶深海膠原蛋白、減少皮膚皺紋，有助增加皮膚膠原蛋白密度的水解深海膠原蛋白、提高皮膚彈性和緊緻度的 VINANZA® 葡萄籽提取物、滋養皮膚，保護皮膚免受毒素侵害防止衰老的 VINANZA® 奇異果皮提取物。最後就是保持皮膚光滑和彈性的透明質酸。

DermaElements X SNOW KIWI 秒速膠原精華噴霧

▲ DermaElements X SNOW KIWI 秒速膠原精華噴霧。（圖片由品牌提供）

品牌指DermaElements x SNOW KIWI 秒速膠原精華噴霧，有效恢復肌膚天然彈性，減少皺紋。配方中添加了海洋膠原蛋白，無花果萃取物及多種植物萃取精華。具有高抗氧化作用，有效延緩衰老，同時為肌膚補充營養和水分。

精華噴霧除了可單獨作爽膚水使用外，配合面膜使用更顯成效 。DermaElements X SNOW KIWI 秒速無針拉提面膜應在潮濕的皮膚上使用，利用噴霧將成分更快導入肌膚底層並更能有效填充真皮層底部的膠原蛋白，使肌底注滿膠原蛋白。

DermaElements X SNOW KIWI 秒速無針拉提面膜建議使用方法

1.滋潤肌膚：使用適量秒速膠原精華噴霧均勻噴灑於全臉，白色膠原蛋白納米纖維在與濕潤的皮膚接觸時會吸收。

2.取下背面透明保護膠片：注意不要接觸白色的面膜貼片，白色膠原蛋白納米纖維沾濕後，很容易被指尖吸收。

3.牢固地貼上：請確保整個白色面膜貼片與所需的皮膚區域接觸，應該會看到並感覺到貼片已濕潤。

4.等待5秒：建議等待至少 5 秒鐘以確保完全吸收。

5.剝離淺藍色的承托紙：白色的膠原蛋白納米纖維在與濕潤的皮膚接觸時會被吸收。

6. 輕拍任何剩餘的膠原蛋白納米纖維：用濕手輕拍任何剩餘的膠原蛋白納米纖維，直到 被完全吸收。

注意事項：

1.白色膠原蛋白納米纖維在與濕潤的皮膚接觸時會完全溶解，請確保看到貼片完全濕潤。

2.確保已使用淺藍色承托紙上所有白色膠原蛋白納米纖維。如果還剩下任何膠原蛋白納米纖維， 請再次按壓至濕潤的皮膚，直到其完全吸收。

更詳細的教學影片請按此。

DermaElements X SNOW KIWI 產品售價：

秒速無針拉提面膜（1盒7 片裝）售價：港幣 1,225 元

秒速膠原精華噴霧（30毫升裝）售價：港幣 195 元

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責任編緝：蕭雅文