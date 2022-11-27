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【1分鐘童你Check】媽媽順產還是剖腹產好？　婦產科醫生建議從3方面考慮

育兒經 09:00 2022/11/27

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婦產科專科醫生方秀儀分析，順產和剖腹產的利弊及考慮要點。

準媽媽在懷孕期面對各種挑戰，除了身心變化外，也要為迎接新生命作好準備。不少孕婦常問︰「順產還是剖腹產好？」，TOPick請來婦產科專科醫生方秀儀解答，分析兩種生產方式的利弊及考慮要點。

最新影片︰

順產與剖腹產各有利弊

方秀儀醫生指出，順產是最自然的分娩方式，好處是媽媽復元較快，而嬰兒經過產道出世，呼吸亦較好。至於壞處方面，媽媽有機會出現長時間陣痛，有些產婦疼痛太久也未能生產，就要改為剖腹產。

相對而言，方醫生表示剖腹產雖然存在手術的風險，但嬰兒不必經過長時間的陣痛，壓力比較少。媽媽亦可以預定剖腹產手術時間，更有預算。

方秀儀醫生指出，需從3方面考慮選用哪一種生產方式。（林綺虹攝）

從3方面選擇分娩方式

那麼媽媽應決定選用哪一種生產方式？方醫生解釋需從3方面考慮，包括媽媽、胎兒及懷孕過程，因為並非每位媽媽都適合順產。如果媽媽患有長期病患，例如高血壓、心臟病等，考慮開刀分娩會較安全。

在胎兒方面，如胎兒過大、胎位不正、或屬多胞胎，開刀則比較安全。媽媽在懷孕期間，如出現胎盤前置或產程停滯情況，就要剖腹產了。

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記者︰駱秀玲

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