【機場貴賓室】機場7大Lounge信用卡比較　無限次入Lounge兼同行者免費

▲ 比較7張入lounge信用卡。

去旅行，去到盡。去機場，又怎可以少得入lounge？入機場貴賓室不一定是有錢人的專利，只要持指定信用卡就可以入lounge，享用到機場私營貴賓室，如環亞機場貴賓室、Priority Pass機場貴賓室等，更有信用卡可免費帶同行者進入。今日TOPick比較7張信用卡機場貴賓室優惠，讓你一文了解信用卡入lounge的要求。

1. 美國運通Explorer信用卡

▲ 美國運通Explorer信用卡。（圖片來源：官網）

持有美國運通Explorer信用卡，一年可以使用10次指定的環亞貴賓室，不能夠免費帶同親友進入，但持附屬卡人士可以一起進入，如果大家想連同親友lounge，就記得一定要申請附屬卡！

最低年薪要求：HK $300,000

同行人士收費：HK $300-400

每年免費使用次數：10次

機場貴賓室：環亞貴賓室

2. Citi PremierMiles 信用卡

▲ Citi PremierMiles 信用卡。（圖片來源：官網）

持Citi PremierMiles信用卡，每年可以免費專享12次機場貴賓室服務。進入環亞貴賓室，不過客戶每享用環亞貴賓室後30天內，都要於本地或海外簽賬滿HK$5000，包括電子錢包增值或轉賬，方可豁免HK$200入場費。

最低年薪要求： HK$120,000

同行人士收費：$300-400

每年免費使用次數：12次

機場貴賓室：環亞貴賓室

3. 滙豐EveryMile信用卡

▲ 滙豐EveryMile信用卡。（圖片來源：官網）

持滙豐EveryMile信用卡的用戶，每年可享6次免費進入全球環亞貴賓室、私人營運Lounges貴賓室及指定機場食肆，只有一名免費名額。要留意的是，此信用卡沒有附屬卡申請，不過同行人士可以8折優惠進入貴賓室。

最低年薪要求：HK$240,000

同行人士收費：N/A

每年免費使用次數：6次

機場貴賓室：環亞貴賓室

全球貴賓室名單請按此。

4. 交通銀行VISA白金卡

▲ 交通銀行VISA白金卡。（圖片來源：官網）

持交通銀行VISA白金卡即可免費申請成Priority Pass會員，進入Priority Pass貴賓室，每位繳付HK$250即可進入全球起過1000間的Priority Pass lounge。每年簽賬達指定金額，下一年度便可免費享用最多８次貴賓室服務，消費累計HK$50,000-99,999可享用3次，消費累計HK$100,000 - 149,999可享用5次，消費累計超過HK$150,000可享用8次。

最低年薪要求：HK$150,000

同行人士收費：$210

每年免費使用次數：3-8次

機場貴賓室：Priority Pass

5. Citi Prestige 信用卡

▲ Citi Prestige 信用卡。（圖片來源：官網）

持Citi Prestige信用卡人士，全年可以無限免費享用Priority Pass及環亞貴賓室服務。不過這張信用卡的年薪要求較高，並需要繳年費HK$3800。

最低年薪要求：HK$600,000

同行人士收費：進入環亞貴賓室可免費帶一位同行人士，進入Priority Pass需付$32美金一位。

每年免費使用次數：無限次

機場貴賓室：Priority Pass、環亞貴賓室

6. EarnMORE銀聯卡

▲ EarnMORE銀聯卡。（圖片來源：官網）

銀聯鑽石卡及商務卡持卡人，需每年連續兩個月內簽賬滿HK$12000，才可享三次LoungeKey大中華機場貴賓室服務，同行人士需要收費，年費為$800。

最低年薪要求：HK$150,000

同行人士收費：$210

每年免費使用次數：3次

機場貴賓室：LoungeKey大中華機場貴賓室

7. 美國運通白金卡

▲ 美國運通白金卡。（圖片來源：官網）

持美國運通白金卡，全年可以無限享用The Centurion Lounge、環亞貴賓室、及Priority Pass。除了持卡人可以享用機場貴賓室服務，還可以免費帶一名同行人士，進入The Centurion Lounge更可帶兩名人士免費進入，年費比較貴 HK$7,800。

最低年薪要求：HK$1,000,000

同行人士收費：免費

每年免費使用次數：無限次

機場貴賓室： The Centurion Lounge、環亞貴賓室、及Priority Pass

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責任編緝：蕭雅文