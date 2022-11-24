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【萬千星輝頒獎典禮2022】最佳女配角大掀混戰　蔣家旻+伍詠薇+譚凱琪+姚子羚成熱門

娛樂 16:56 2022/11/24

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女配角競爭激烈！

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》將於明年1月8日舉行，提名名單在日前11月21日出爐，當中除了視帝視后成眾人焦點外，男女配角獎項同樣引關注！

今屆女配角入圍名單中不乏實力派的演員，包括姚子羚﹑樊亦敏﹑趙希洛﹑伍詠薇﹑蔣家旻及譚凱琪等人，競爭相當激烈！

雖然個個都有演技，不過有少人都認為蔣家旻﹑伍詠薇﹑姚子羚及譚凱琪為女配角的大熱，相信她們必成為五強之一。

【萬千星輝頒獎典禮2022】新一代小花上位爭女飛躍　郭柏妍+劉穎鏇+何沛珈+炎明熹成大熱

「最佳女配角獎」提名名單

蔣家旻

蔣家旻在劇集《美麗戰場》演「反骨琪」一角奸到出汁，當中角色的狠毒和巴辣，陷害了不少人，令觀眾看得咬牙切齒，更封她為「最乞人憎」的角色。其中她被李成昌的強姦戲的片段，點擊更破百萬，討論度爆燈，令其人氣急升！

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譚凱琪

在《十八年後的終極告白2.0》首演惡女的譚凱琪，除了背夫偷食，還大搞四角戀，而且在多集中都表演出失控、瘋癲的狀態，不斷懷疑身邊人陷害自己，表現亮眼，令觀眾留下深刻印象，更大讚她演技愈來愈出色。

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姚子羚

姚子羚在《鐵拳英雄》中演拿手峨嵋刺「金福妹」一角除了打得出色外，劇中她被打毒針而染上了毒癮，當中一場毒癮發作戲份大晒精湛演技，她更不惜放下女神包袱，化上頹爆道友妝、流盡鼻涕放膽演出，獲網民力讚冇得輸！

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伍詠薇

公認好戲之人的伍詠薇在《金宵大廈2》的單元《雙魚》中演神經質兼控制狂媽媽，更為投入角色刻意減磅跌至47kg，其中一場獨腳戲，她在短短40秒做出近20個瘋狂表情，盡顯功架，演繹得極度心寒。

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最新影片推介：郭柏妍專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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