【夫妻關係】被丈夫當寶貝疼愛衣食無憂 太太讀自我探索課程列6大原因離婚

▲ 大家又點睇呢？

感情問題一律分手處理，但如果結了婚，難道都輕易離婚嗎？台灣女網民在網上討論區Dcard中以「婚姻的第10年，我決定離婚了」為題發文，指自己年初完成了一個自我探索的線上課程，當中學了一堂斷捨離的課程後，發現了真實的自己，決定離婚。

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該女網友發文指，「斷、捨、離」三個字，自己花了將近34年才真正明白其中意義，有時候指的不只是物品上的斷捨離，更困難的課題往往是情感層面的、是個人議題的，那是生命的一整串探索，某一層面來說，也是谷底新生的開始。

她與丈夫在職場上認識，丈夫比她年長6年，拍拖兩年多便結婚，婚姻生活維持了10年。婚後丈夫疼錫她，對她的娘家及她的朋友都很好，連朋友及娘家都說她好福氣嫁對了人，惟丈夫很大男人主義，而且只有她自己知道沒有嫁對了人。

之後她詳列6點，為何要走上離婚之路：

1. 婚前我很喜歡插花，插花對我來說很療癒，但他說他對花粉過敏，於是我就將近十年沒有上插花課程。

2. 我喜歡在日常生活浪漫、認真過日子，隨意的兩人在家一起做頓晚餐對我來說也很浪漫，但他說那樣很累，不如去餐廳吃頓好的，用新台幣可以解決的麻煩，何必勞心又勞力呢？

3. 有時候下班我想和他聊一些今天發生的瑣碎小事，但他說那是「女人家的事」，請我和我的姐妹抱怨就好，他上班一整天很累了，要我體諒他，於是，我也就將近了五年沒跟他分享過心事了。

4. 我有嚴重的睡眠障礙，睡覺需要極度安靜，但他說他睡覺需要聽一點聲音才睡得著，於是大多數時候我們都是開著電視，等到他睡著了，我才爬起來關掉電視，才能入睡。

5. 甚至是性關係，他總是在酒後想和我發生性關係，我能理解酒後助興，但我不喜歡。我喜歡的是兩個人當下情感的流動、情投意合的結合，但他不能理解，他覺得毫無差別。

6. 我懷孕一起購入新房子規劃的時候，我挑了幾款我喜歡的日式木屋風格給他參考，但他一個都沒有採納，最後我們家是工業風，的確蠻像他會喜歡的風格，但只有像他，沒有我的影子，這個家，一直都是他的家，不是「我們的家」。

但她又稱讚丈夫，願意每天早起載小孩上下學、全權負責家裡的經濟狀況，也會關心我我娘家的狀況，盡他所能地給予我娘家所需，他讓我衣食無憂、讓我看起來漂漂亮亮的去參加各種下午茶聚會，給我所有也許「不是我真正需要的東西」。

她與丈夫拉扯了8個月，最終決定了離婚，孩子最後共同撫養，並沒有要求贍養費，「我想我明白了，我什麼都可以不要，但我不能沒有自己，我要的只是我能成為我自己而已。」、「我花了10年才明白我需要的是真正理解我靈魂的人、不是一個對我好的人！」

網友留言指，兩人溝通有問題，卻不去解決，「都走到婚姻了為什麼文章看起來都像是沒溝通 忍耐 無病呻吟」、「為甚麼都結婚了處理問題還像小朋友一樣...本來就沒有100%契合的人，重點是要溝通跟理解好嗎。」、「不要亂上課～自己溝通不良，觀念不合在那邊結婚怪誰！浪費妳們兩個的時間。」更有網友指女網友放生了老公，「恭喜妳的老公，一個無理取鬧的人離開了。」

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責任編輯︰王明芳