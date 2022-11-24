【跨境醫療】立法會辯論推動跨境醫療合作　盧寵茂：積極考慮擴展醫療券適用範圍

▲ 醫務衞生局局長盧寵茂。（經濟日報資料圖片）

立法會今日通過「推動跨境醫療合作」的無約束力議員議案，醫務衞生局局長盧寵茂表示，局方會按照「優勢互補、互利共贏」原則，增加香港與大灣區各城市的醫療創新及合作。

盧寵茂指出，大灣區的建設目標是要深化粵港澳合作，發揮三地的綜合優勢，其中醫療服務是一個非常重要的元素。

他舉例指，自2015年起，當局容許香港居民可於港大深圳醫院的指定門診，使用醫療券接受醫療護理服務，先導計劃已於2019年3月恆常化，截至上月底，有逾1.1萬名長者使用，涉及3,800萬元。

他又表示，政府會繼續評估及監察醫療券在港大深圳醫院的使用成效，未來會探索如何「做闊」、「做深」，積極考慮擴展醫療券至其他大灣區醫院和服務，包括有香港管理經驗的機構，並培訓其他醫院在行政上與香港對接，以支援居於大灣區的香港長者，可選擇適合醫療服務。

盧寵茂亦重提加入政府前，曾出任港大深圳醫院院長接近6年，親力親為、「落手落腳」推動了很多項跨境醫療合作的措施，包括在大灣區使用長者醫療券、醫管局在粵病人覆診的特別支援計劃，以及電子病歷紀錄跨境使用等。

提出議案的工聯會選委界議員黃國表示，過去20年，本地醫療衛生開支增加4.8倍，，但服務並無大幅改善，例如公立醫院排長龍，病人「睇病難」等，認為跨境醫療合作有助縮短病人輪候時間，同時可節省醫療開支。

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責任編輯：胡偉明