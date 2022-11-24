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【超市大搜查】減肥可食低脂少糖乳酪　營養師推薦9款果味高蛋白乳酪

保健美顏 17:25 2022/11/24

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

減肥可食低脂少糖乳酪，營養師推薦9款果味高蛋白乳酪。

不少人減肥時都會選擇吃乳酪，但原味乳酪偏酸，未必人人喜歡。「Nutri Life 智悅營養顧問中心」旗下營養師為大家介紹9款果味高蛋白乳酪，低脂少糖，最適合不喜歡原味乳酪，又怕吃果味太甜的人士參考。

⁣最新影片：

據Facebook專頁「Nutri Life 註冊營養師」，註冊營養師Grace推薦了9款果味高蛋白乳酪，均含有活性益生菌，有助改善腸道健康，增強免疫力⁣。味道方面，主要由果蓉增添甜味，含較少添加精製糖。同時是低脂之選，適合當作飯後甜品或早餐。

另外Grace提醒，挑選高蛋白乳酪時，要留意每杯乳酪最少含有8克蛋白質、多過1隻雞蛋的含量，就屬於高蛋白質之選，有助增加飽肚感。

點擊大圖獲取乳酪資訊：

    點擊圖片放大
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內容獲「Nutri Life 智悅營養顧問中心」授權轉載。

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責任編輯：張沛

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