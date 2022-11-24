【傑出人士】任內拒追排名、與中大生席地而坐對話　中大前校長沈祖堯獲頒榮譽法學博士

▲ 中大前校長沈祖堯今（24日）獲中大頒授榮譽法學博士。（陳靜儀攝）

中文大學今日（24日）舉行第91屆頒授學位典禮，台上除了現任中大校長段崇智，已過檔出任新加坡南洋理工大學及高級副校長的中大前任校長沈祖堯，亦因為獲中大頒授榮譽法學博士，與段崇智同台出現。沈祖堯獲中大讚為「沙士英雄」，過去7年校長任期內亦關懷師生、推動科研及重視教育，「堅拒盲目競逐大學排名」，更曾多次「走下台階」，與大批中大學生席地而坐，分享處世之道。

校長任內勵精為治 被冠以「桂冠學人」、「沙士英雄」

中大表示，為表揚沈祖堯多年來對中大所作卓越建樹與無私奉獻，決定向其頒授榮譽法學博士銜。據中大讚辭指，沈祖堯任內校長會議廳內，掛有一副晚清名臣林則徐的自勉對聯，正是沈祖堯的墨寶：「海納百川，有容乃大；壁立千仞，無欲則剛。」除呼應中大環山抱海、志比天高的恢宏氣度，更是沈祖堯任內「勵精為治、樹蕙滋蘭」的承諾。

中大指，沈祖堯是「桂冠學人」、「沙士英雄」，曾率先發明以內視鏡治療潰瘍出血，釐清幽門螺旋菌與胃潰瘍的關係，及後帶領亞洲多國開展大腸癌篩查研究，確立普查指標及防禦致命腸癌的貢獻卓越，美國防癌基金會為此授予桂冠獎；2003年爆發沙士（全港非典肺炎），沈祖堯「身先士卒，痌瘝在抱，夙夜匪懈，戰勝惡疾」，更獲《時代週刊》稱許為「亞洲英雄」。

沈祖堯於2010年7月獲委任為中大第7任校長，至2017年12月卸任。校方總結其任內「關懷師生，推動科研，重視教育，多所建樹」，包括2012年領導專責小組，統籌大學學制「三改四」過渡安排；2014年創立中大醫院。另外，2010年中大成立生命科學學院；2014年成立香港中文大學深圳分校；2017年成立全港首個生物醫學工程學系；由2010/11至2017/18年度，推出逾20項嶄新本科課程。環境、能源及可持續發展研究所、深圳研究院、天石機器人研究所等多所研究所亦相繼成立。

重視人文價值 博群計劃培育學生批判思維

中大讚辭提到，沈祖堯更為人所熟知的是他堅拒盲目競逐大學排名，曾言：「只要把我們最好的精力，人才和資源投放在研究和教學上，排名就不應該差到哪裏去。」獲讚在其任內「不以大學排名自我貶損，拒絕同儕之間惡性競爭，壁立千仞，無欲則剛，與世無爭，獨樹一幟。」惟倘遇俗事不稱意，沈祖堯愛以書法自廣，以跑步自娛：「早上六點起床，從科學園跑往大埔， 沒甚麼人，很寧靜，是沉思的好機會。」

中大形容沈祖堯更重視的是人文傳統價值，期望大學教育「保存人文精神、培養創新和批判思維，造就世界公民。」包括在2011年推出「I•C A R E博群計劃」，為無數中大學生提供實踐學習和服務社會的機會，提升世界公民意識和公民責任感。他更多次走下台階，與萬千學生席地而坐，分享處世之道，「耐心聆聽，包容別人。」並援引蘇東坡的名句：「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同。」勸勉學生從不同角度思考問題，異見紛紜，時有真知；海納百川，有容乃大。

翻查資料，中大前校劉遵義亦曾於2014年獲中大頒授榮譽法學博士學位，當時更遇到學生抗議，時任校長沈祖堯曾解畫，指劉遵義在任時協助中大提高學術及教學水平，亦建立多間新書院，其貢獻不能抹煞等。今早中大向沈祖堯頒授榮譽法學博士銜時，則無學生抗議。中大今日共向5名傑出人士獲頒授榮譽博士學位，以表揚他們對公益事業、科研與教育發展，以及促進人類健康所作出的傑出貢獻，除沈祖堯外，北京大學黨委書記郝平亦獲頒授榮譽法學博士，人稱「Uncle Ray」的著名電台主持郭利民，則獲頒授榮譽社會科學博士。

▲ 中大前校長沈祖堯今（24日）獲中大頒授榮譽法學博士。（陳靜儀攝）

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責任編輯：馮琪雅