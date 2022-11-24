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港區人大代表「大換血」　前運房局長陳帆等逾百人加入「戰場」？

政治 16:02 2022/11/24

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熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

今日多人前往選舉辦公室領取參選表。（趙居逸攝）

港區人大代表選舉提名期第二日，暫未有人正式報名，但多人前往選舉辦公室申領參選表。

過往人大換屆選舉，36位人大代表，約三分一因年齡等原因退位，不過，今年則一改常態，據了解，目前已有接近一半表明不競逐連任。

空缺較往年多，有意競逐者亦多達逾百人，據悉，不少人近兩日紛紛向選舉會議成員表示自己要參選，今日亦多人前往領取表格，最年輕的僅27歲，被問到是否已經取得足夠提名票，該人稱：「心中夠票」。

消息指，僅部分人是真正收到有關方面「綠燈」才去馬的。而最終可獲綠燈的，相信只約50人。

據了解，有意又比較熱門的參選者包括：現任人大代表馬逢國、陳勇、吳秋北、林順潮、葉玉如、陳曼琪、陳振彬、陳曉峰；立法會議員李慧琼、黃英豪、陳仲尼、梁美芬、吳永嘉、陳振英、霍啟剛；中手游聯合創始人冼漢廸、九龍社團聯會理事長徐莉等。

九龍社團聯會理事長徐莉親身前往領取參選表。（趙居逸攝）

有意參選者，要在下周三提名期截止前，送交參選人登記表和15名以上選舉會議成員的提名信。傅流螢聽聞，近日選舉會議成員收到多人邀請提名，不少人目標不在夠，而是越多越好，料單是提名票數量方面，大家已有一番較量。

前運房局長陳帆託人領取參選表

今日親自或託人前往領取參選表的包括：前運輸及房屋局局長陳帆、香港美術家協會主席林天行、陳曼琪、林順潮、徐莉、元朗區議會主席沈豪傑、大灣區國際信息科技協會會長楊德斌，商人沈慧林、27歲的陳韋堯。

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撰文 : 傅流螢

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