【最新疫情】今增9,219宗確診　當局料12月初可開打復必泰二價疫苗

▲ （林宇翔攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（23日）新增9,219宗確診，其中本地感染佔8,500宗、輸入佔719宗，另多13名確診病人離世。

新增719宗檢測陽性輸入個案，381宗涉及機場檢測樣本、262宗涉及第1至3日樣本，餘下76宗涉及第4至7日樣本。

張竹君表示，上周平均確診數字由6,300宗，增加至7,900宗，個案較之前一周升24%，而本地個案則上升25%，由7,300宗上升至8,500宗，輸入個案同樣錄得21.5%的升幅，佔整體個案約7.4%。

她形容過去一周疫情升幅較激烈，其中老人院舍個案亦變多，當局對此比較擔心。另外雖然學校個案上升，但因每日快測緣故，校園未有大型爆發。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，留院新冠病人由10月頭的1,500人上升4成，目前每日約有2,500人需留院，新增入院個案持續上升，近日每日有350人新確診入院治療；鑒於確診個上升，醫管局會增加指定診所和遙距醫療配額。

醫務衞生局副局長李夏茵指，疫情全面上升，包括確診數字、死亡數字、老人院及學校確診數字。她表示，疫情不會突然直線下降，通常會反反覆覆，當局也要思考措施，以防疫情反彈。不過現時不要氣餒、當然亦不要掉以輕心。

另外，李夏茵料復必泰二價疫苗未來數日會到港，下月初能提供接種，根據專家、藥廠建議，只會作為加強劑，市民能在第四針選擇接種復必泰二價疫苗，不過仍可選擇原本疫苗。

本周港府指維持所有社交距離措施，至於下周會否放寬防疫措施，李夏茵指要視乎下周情況，相信確診數字會再上升，但當局未能預測上升情況。

被問到疫情升溫，有市民二次感染，而當局指引是染疫當已接種一劑疫苗，張竹君回應指二次感染並不會當作已接種兩針。

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記者：李榮忠