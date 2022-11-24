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【官員任命】鄭偉源下月8日出任駐京辦主任　接替梁志仁

政治 16:12 2022/11/24

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政府今日宣布，鄭偉源將於下月8日出任駐京辦主任，接替將展開退休前休假的梁志仁。（經濟日報資料圖片）

政府今日宣布，鄭偉源將於下月8日出任駐京辦主任，接替將展開退休前休假的梁志仁。

鄭偉源調任前為「一帶一路」專員，過去曾出任政府新聞處處長、教育局副秘書長，亦曾於香港駐新加坡經濟貿易辦事處、工業貿易署、香港駐粵經濟貿易辦事處、發展局及香港經濟貿易文化辦事處等部門服務。

公務員事務局局長楊何蓓茵說：「鄭先生為資深政務主任，具備出色領導和管理才能。我有信心他能在新崗位為市民提供專業高效的服務。」
 
對於即將退休的梁志仁，楊何蓓茵說：「梁先生在過去三十五年一直盡忠職守，對工作熱誠投入。出任駐京辦主任期間，負責管理駐京辦及其轄下兩個分別位於遼寧和天津的聯絡處，致力與不同省市加強區域合作的同時，亦為支援在內地港人以及推廣香港方面不遺餘力。我衷心祝願梁先生退休生活充實及愉快。」

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責任編輯：胡偉明

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