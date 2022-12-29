【甲狀腺結節】甲狀腺結節危害呼吸吞嚥　醫生分享一大病徵解構最新無疤療法

▲ 甲狀腺結節危害呼吸吞嚥，醫生分享一大病徵解構最新無疤療法。

甲狀腺結節（Thyroid Nodules）指的是甲狀腺組織不正常增生，從外表就可以看到頸部有突起的腫塊，一般來說，結節一旦長得太大而壓迫到氣管、食道或是喉嚨神經，就可能導致吞嚥及呼吸困難。傳統的開刀切割手術卻會明顯地留有疤痕，令不少女性病人難以接受；但隨着時代發展，有專科醫生便指出，目前香港已引入最新的微創手術，令甲狀腺傷口能夠極速痊癒，不留疤痕，病人痊癒後外觀也不受影響。

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耳鼻喉科專科醫生李學楠表示，甲狀腺結節可分良性跟惡性，可以是良性水囊，甚至腫瘤；病患一般以女性為主，女性與男性患者的比例為五比一，大多出現在20至40歲人士身上，成因不明。至於病徵方面，病患頸前方會明顯腫脹，大部分未必會痛，隨著腫脹愈來愈大，病人自己摸到之餘，其他身邊人亦會見得到。而比較大的結節有機會令病人吞咽、吞口水，進食覺得有「頂著」感覺，令氣管受壓迫，使病人呼吸會出現困難。

至於篩查方式，李學楠指通常第一步會為病人照超聲波甲狀腺掃描，作用檢查結節大小，一旦面積較大，就會為病人做一個細胞穿刺檢查，透過將抽取的細胞送去實驗室化驗，用顯微鏡分析細胞究竟屬於良性還是惡性。

治療方式方面，李學楠指甲狀腺結節一般無藥物可醫，主要通過手術解決，惟傳統的切割手術傷口大約是一隻手指的長度，令女病人難以接受，部份更不願接受治療；而目前最新的無疤甲狀腺手術，則可以令病人大減外觀上的憂慮。他指無疤甲狀腺手術主要分為兩類：經口腔切除結節的微創手術，以及甲狀腺射頻消融術。

▲ 耳鼻喉科專科醫生李學楠

口腔切除結節

醫生會先從患者下唇同牙之間的黏膜部位切開3個細小切口，然後將高清鏡頭置入，透過微創儀器兼大電視，醫生可清楚看見甲狀腺，然後進行切除手術。由於傷口非常小，加上隱藏於牙齒與下唇之間的黏膜，因此手術具無疤效果。

此外，因為黏膜傷口埋口較快，可能只需3至5天，病人手術後翌日已經可如常進食。

甲狀腺射頻消融術

醫生會照著超聲波，將射憑採針對準結節位置，再釋放射頻，結節細胞受熱後，會自然壞死，隨著時間，身體會自行吸收，令結節面積縮少，甚至消失。由於傷口只是一個針孔，幾日便會消失不見，故亦有無疤效果。

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責任編輯：羅嘉欣