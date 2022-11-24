【恩愛夫妻】李嘉欣與許晉亨結婚14年晒當年婚照　曾入ICU險遭烏龍老公害死

▲ 李嘉欣與許晉亨結婚14年，曬出自己的手提電腦、智能手機和手錶的桌面全是兩夫妻合照。

現年52歲的大美人李嘉欣與60歲許晉亨（Julian），不經不覺結婚14周年，李嘉欣昨日以特別方式放閃，曬出自己的手提電腦、智能手機和手錶的桌面全是兩夫妻的合照，可見兩人恩愛如昔。不過，李嘉欣早前重提年初入ICU的事件，指老公誤會了醫生的意思，險讓自己送命！

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李嘉欣往年都有在結婚周年紀念放閃，今年特別在社交平台分享自己的手提電腦、智能手機和手錶的桌面，可見全都是與許晉亨的甜密照片，而電腦桌面還是14年前的維港夕陽結婚照，大美人以英文留言指兩夫妻恩愛如昔，「然後現在……就像那樣……14年珍貴的時刻。」

李嘉欣早前接受訪問重提年初入深切治療部（ICU）搶救48小時的細節，並指至今仍猶有如悸。她憶述當晚突然心跳很快，但由於正值疫情高峰期，丈夫許晉亨便先安排醫生上門診症，醫生發現她每分鐘心跳160，便指示她需入院治療。

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「No! Hurry!」看成「No Hurry」

當時迷迷糊糊的她仍未知情況危急，還強撐跟家人說沒事，許晉亨見她睡意正濃，便聯絡已離開的醫生可否讓她先睡一會才入院。然而，丈夫卻把醫生回覆的短訊「No！Hurry！」（不！很緊急）解讀成「No Hurry」（不用急），險些令自己錯過黃金治療時間，李嘉欣想起仍猶有如悸：

如果當時我瞓着，好可能唔會再醒。

▲ 李嘉欣憶述入ICU的情況仍猶有如悸。（IG圖片）

當家姐李嘉明到醫院探望她時，她雙眼已是白濛濛一片，經檢查下她才知事態嚴重，醫生指她嚴重肺積水，所有內臟包括肝、腎都停止運作，要立即入ICU搶救。事後醫生檢查到她的心臟先天性多了一條血管，血管像短路一樣亂跳，因此血液無法輸送去內臟。

她又透露住院期間，為免在家中等候消息的11歲兒子許建彤（Jayden）擔心，向他訛稱無事。後來她在IG發文後，兒子洞悉真相時一度感到氣忿，令她瞬間驚訝當時才10歲的兒子原來這麼成熟，亦為他對自己的著緊大感心甜。於農曆年後，她接受一項導管消融手術，在大腿旁穿一條導管進入心臟，防止再有異常的心律不整，她有感而發稱︰「有唔舒服一定要出聲，千祈唔好死頂。」

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大美人談幸福︰能做最真的自己

李嘉欣與許晉亨於2008年舉行了世紀婚禮，有傳婚禮耗資1億港元，3年後誕下兒子Jayden。李嘉欣不時在社交平台放閃，自言在適當時機遇上他，並讚丈夫為人細心、盡心盡力在生活中製造浪漫，現時二人出街仍會手拖手。

李嘉欣曾在訪問中表示，兩夫妻很少爭執，全因兩人的性格互補，並願意尊重對方意見。她又解釋何謂幸福，就是兩夫妻都可以在對方面前做最真實的自己，而非只接受對方最美的一面，無論對方好與不好也願意接納。

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責任編輯︰林綺玲