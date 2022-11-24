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【人大換屆】陳帆有意參選新一屆港區人大　前下屬符傳富代領參選表

政治 16:36 2022/11/24

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前運輸及房屋局政治助理符傳富，下午為其前上司、前運房局局長陳帆，領取參選人登記表。（趙居逸攝）

港區人大代表換屆選舉，提名期今日踏入第2日。前運輸及房屋局政治助理符傳富，下午抵達位於上環的選舉工作辦公室，為其前上司、前運房局局長陳帆，領取參選人登記表。

TOPick記者在現場所見，符傳富在工作人員提供的表格上，在「領取人簽名」一欄中，寫上「陳帆（符傳富代領）」。

香港美術家協會主席林天行、萬希泉鐘錶創辦人兼行政總裁沈慧林、中國石化供應鏈總監林至頴、九龍社團聯會理事長徐莉、大灣區國際信息科技協會會長楊德斌等，今日亦分別到場領取參選表。

林天行表示：「香港需要有一個專業藝術家出來服務香港這個文化藝術，尤其是國家將香港要成為中外文化藝術交流中心，我覺得這個是一個重要契機出來（參選）。」

另外，有3名女子分別代表現屆港區人大陳曼琪、林順潮，以及元朗區議會主席沈豪傑領取表格。

選舉提名期本月30日結束，參選人要取得多於15名選舉會議成員的提名信。按照選舉辦法規定，每名選舉會議成員，最多可提名36人。

今次選舉將於下月15日投票，1,423名選舉會議成員，會以不記名方式投票，選出36名新一屆港區人大代表。

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責任編輯：胡偉明

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