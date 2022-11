▲ 《阿凡達:水之道》

2009年的首集《阿凡達》(Avatar)以超越29億2千萬美元票房成為全球電影史上最高票房紀錄的電影,影片以超前衛的世界觀和震撼絕美的視覺效果,把電影特技推向全新高峰。

大導演占士金馬倫 (James Cameron) 今次再度親自執導和編劇的《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)將於12月14日晚搶先美國於大銀幕上映,將開拓一個新想像空間,並加入大量水底的震撼浩瀚場面。

限量版紀念戲票

由11月25日 (星期五) 起,全港戲院將公開預售《阿凡達:水之道》戲票,凡購買開畫首兩日 (12月14及15日) 的《阿凡達:水之道》戲票一張,可獲贈限量版紀念戲票一張,款式隨機附送,數量有限,送完即止。詳情請向個別戲院查詢。



《阿凡達:水之道》將會提供2D、3D、IMAX、CGS、ScreenX、MX4D、4DX,及D-Box等,不同格式供觀眾選擇。詳情請向個別戲院查詢。

