【兒童貧血】改善嬰幼兒青少年缺鐵性貧血　營養師教食物搭配提升鐵質吸收率

▲ 小朋友也會出現貧血，營養師教可從飲食提升鐵質吸收率，減少出現缺鐵性貧血。（i-stock圖片）

小朋友也會貧血！不一定女生才會出現。營養師指出出現缺鐵性貧血的年齡層廣闊，由7、8個月大的嬰兒起，至幼兒學童、青少年都有可能出現缺鐵性貧血，如果想攝取足夠的鐵質，可從飲食著手，了解哪些食物會提升或減少鐵質吸收率，從而好好安排食物搭配。

澳洲註冊營養師黃思敏開設了facebook專頁「英兒營養師Dietitian Candy糖果媽媽」，此前她在香港醫院工作十多年，早前分享了營養師在病房的見聞，提及缺鐵性貧血可以說是兒科營養師其中一個在兒科病房中最常收到轉介的病症。她撰文指出如想小朋友避免或改善缺鐵性貧血，可從飲食著手，有關文章如下︰

小朋友不肯吃肉易缺乏鐵質

來自肉類的鐵質（haem iron）吸收率比來自植物的鐵質（non-haem iron）吸收率為高，所以如果孩子不肯吃肉，就會比較容易缺乏鐵質。

建議按年齡去進食合適份量的肉類，而當中有一半來自紅肉（如牛肉、豬肉、羊肉）或雞蛋等鐵質豐富的肉類。如孩子不肯吃肉，可花些心思，例如親子製作金菇牛肉卷、包豬肉餃子、煎牛肉餅等，令孩子提起興趣然後慢慢接受。

維他命C可增加鐵質吸收率

另外，添加鐵質的穀類早餐、堅果、豆類、深色綠葉蔬菜亦含有豐富鐵質，可惜來自植物的鐵質吸收率較低。想提升鐵質吸收率，可以配合維他命C豐富的食物，例如在吃穀類早餐時，加添士多啤梨、奇異果等，或同時喝一杯橙汁，當中含有的維他命C可以增加穀類早餐內鐵質的吸收率。

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嬰幼兒加固注意

給嬰幼兒的建議是，最遲六個月就開始加固，尤其全母乳BB，之前曾提及母乳的鐵質含量低，而嬰兒自身鐵質儲備到四至六個月大就耗盡。建議第一口食物最好是添加鐵質的嬰兒米糊，半個月後就可以煲粥仔，連肉菜打成糊，可以嘗試不同肉類但必須包括紅肉或蛋黃，九個月大開始就可以提升食物質地，煮成軟飯碎餸。緊記單單用肉煲粥但沒有吃肉的話，並不能攝取肉裏面的蛋白質及鐵質！聽過很多媽媽說，有下肉煮粥，但吃前會撈起肉，那麼便沒有攝取到重要的營養了

給幼兒的建議是，不要過量飲牛奶，每日2杯就足夠了。每日飲超過500毫升牛奶會增加缺鐵性貧血機會，因為牛奶本身鐵質含量低，而且幼兒飲奶太多正餐就會吃得少。

勿過度飲用茶咖啡與朱古力

給青少年的建議是，不要過度飲用茶、咖啡、朱古力等，當中含有草酸和植酸，均會減少食物中的鐵質吸收。印象中於兒科病房見過不少年輕人，其實整體飲食沒有問題，但一天飲用幾支1公升的綠茶、或者年紀少少已經一天幾杯咖啡、又或者經常飲用手搖飲品，都有可能令鐵質吸收率減低，成為其中一個導致缺鐵性貧血的原因。

內容獲「英兒營養師Dietitian Candy糖果媽媽」供授權轉載，原文【按此】

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撰文︰英兒營養師Dietitian Candy糖果媽媽