新世代虛擬信用卡  盡享購物娛樂旅遊現金回贈

隨着時代不斷進步，人們的消費模式也在不斷演變，以往大家習慣一張信用卡在手，不用攜帶大量現金，就可隨時隨地消費兼盡享優惠。但今時今日，已經連實體信用卡也不須在手，都可全世界通行。

根據《2022年全球支付報告》調查顯示，到2025年，電子錢包將會成為本港首要的電商支付方式，交易額佔比將高達40%，可見電子支付必然成為未來消費的新趨勢。尤其是新世代年輕人，已經非常習慣網上購物和電子支付，不但甚少使用現金，甚至連實體信用卡也未必攜帶在身。

有見及此，不少銀行和信用卡公司也致力推出虛擬信用卡，使消費者毋須攜帶實體信用卡，只須將虛擬信用卡加入電子錢包，即可以電子支付方式使用信用卡，一樣享用到各種優惠。

三大要點挑選虛擬信用卡

市場上有各式各樣的虛擬信用卡，消費者在選擇時，可留意三大重點：

1. 商戶覆蓋率

不論是電子支付或信用卡，如能覆蓋愈多商舖種類和數目，愈方便消費者購物、娛樂和日常生活。因此，可留意不同虛擬信用卡的商戶覆蓋情況，例如交通工具、娛樂消閒、餐飲食肆等是否自己常光顧的。

2. 獎賞、回贈和迎新優惠

信用卡的獎賞和回贈，是最能吸引消費者使用的地方。如果獎賞和回贈夠多夠廣泛，消費時經常有優惠，自然是最佳選擇。此外，迎新優惠也不能忽視，優惠券或現金券比起未必合用的禮物更實用，也要留意迎新條款是否可以輕易達到。

3. 安全和私隱度

電子支付的安全和私隱度是消費者最關注的事項，注意虛擬信用卡防護措施是否足夠，用虛擬信用卡網上購物時的安全度和私隱度是否充足。

▲ 電子支付方式使用信用卡，安全、方便和快捷。

各種消費皆享有高現金回贈

東亞銀行推出的BEA GOAL Mastercard卡，獲批核後可以即時將信用卡加入電子錢包，成為虛擬信用卡，消費者毋須攜帶實體卡，只須用手機透過感應式支付一拍即可消費，商戶覆蓋各行各業，商戶數目超過10萬。

BEA GOAL Mastercard卡提供多元化消費享樂優惠，照顧消費者日常生活、消費、娛樂和旅遊的需要：

- 日常生活

不論返工或返學，大家經常要乘搭公共交通工具，使用BEA GOAL Mastercard卡乘搭巴士即享6%現金回贈。趕時間要用應用程式HK Taxi電召的士，駕駛人士入油亦享6%現金回贈，日日搭日日賺。

- 娛樂

社會逐漸復常，香港人鬱悶多時，是時候出來睇戲、睇演唱會、去主題樂園、唱卡拉OK等玩樂一番，舒解身心苦悶。使用BEA GOAL Mastercard卡娛樂消閒可盡享5%現金回贈。

- 旅行

自從出入境要求放鬆後，出外旅行成為香港人最渴望做的事，紛紛計劃在今年或明年重拾旅行樂趣。使用BEA GOAL Mastercard在指定旅行社、酒店和航空公司消費，即享高達5%現金回贈。

- 購物

網購是年輕人的消費習慣，貪其方便又快捷。使用BEA GOAL Mastercard卡進行任何網購即享4%現金回贈，其餘任何類型的消費，也享有基本的0.4%現金回贈。

迎新優惠合用又容易獲取

BEA GOAL Mastercard卡的迎新優惠亦非常實用，新用戶只須在發卡後2個月內憑卡作本地或海外零售簽賬、網上或外幣簽賬滿5,000港元，即可選擇獲取600港元旅行社電子禮券或500港元現金回贈，不論計劃旅行或日常消費都合用。

客戶成功申請及獲批核後，隨即可加入至電子錢包，即時用於網上或實體店消費，亦可隨時隨地經手機查看虛擬卡的資料和簽賬狀況，非常方便。電子支付更安全、且方便又快捷。

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（特約）