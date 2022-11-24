【冬日市道】餐飲業市道淡靜　日式餐廳推高質牛肉餐、今明送啤酒吸客

▲ 餐飲業市道淡靜，日式餐廳推高質牛肉餐、今明送啤酒吸客。（資料圖片）

近日天氣轉冷，有飲食業界指，氣溫驟降短短事日對帶動火鍋店的生意量有限，本地經濟疲弱加上人口下降，客量對比去年同期下跌最少一成，惟有推出特色套餐及延長營業時間吸客。

稻苗飲食專業學會會長兼金記控股有限公司主席徐汶緯表示，天氣轉冷可帶動集團旗下火鍋店「鍋居」少量的生意增長，一晚可做到一輪、十多桌的生意，但隨著本地人口下降、淨移出人口上升，加上火鍋店沒有直播世界盃，令本月客流量按年減少13%，惟有盡量延遲營業時間，推出連續買2至3枝大啤酒會有折扣優惠，以及4至8人的小食炸物外賣套餐，吸納開賽前後要「醫肚」的市民消費。

敍福樓集團主席黃傑龍指，天氣轉冷只有短短兩日，而且氣溫不是大幅下跌，旗下日式火鍋店的客人數目沒有明顯上升，估計下個月氣溫再進一步下降才會有更多的客人。

他續指，自本地入境檢疫政策放寬至「0+3」後，大批港人外遊，業界在9月至11月正經歷淡季，旗下火鍋店惟有推出特色優質套餐吸客，如日本稀有鳥取和牛及美國安格斯牛肉放題等。餐廳亦趁著世界盃舉行期間推出主題菜式，如以芫茜醬作基調，模擬足球草地，中間加入了像足球模樣的蘿蔔蓉，亦以米紙製作成球體放在火鍋上。昨晚日本隊逆轉勝德國2比1，黃稱，集團旗下3個日式餐廳品牌「牛角」、「牛涮鍋」、「溫野菜」今明兩日亦請每位客人飲啤酒。

兩電宣布加電費、員工成本上漲，加上俄烏戰爭令食材成本增加，黃傑龍舉例，美國牛肉來貨價較疫情爆發前大漲數成，坦言集團面臨加價壓力，但會盡量控制成本，無辦法下才會克制地加價。

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記者：陳麗娜