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【嘉玲離世】長子黃栢文赴泰為亡母奔喪　 強調不是想利用媽媽作曝光

娛樂 18:01 2022/11/24

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黃栢文攜女赴泰為亡母奔喪。

著名粵語片女演員嘉玲日前於睡夢中離世，享年87歲，嘉玲姐除跟泰國華僑丈夫育有兩女一子外，昨日（11月22日）驚爆TVB資深綠葉演員黃栢文為嘉玲的長子。

身穿素服的黃栢文攜同女兒於昨日（11月23日）現身香港機場，啟程前往泰國奔喪，並接受在場傳媒的訪問。

【一代女星】嘉玲睡夢中離世享年87歲　契女郭秀雲將赴泰送別

黃柏文接受傳媒訪問。（影片截圖）

【一代女星】黃栢文與黃偉文為親戚　親述與嘉玲母子關係：她是賢妻良母

女兒因嫲嫲離世而痛哭

他透露媽媽的喪禮儀式已在當地寺廟中進行，誦經3天後會進行火化儀式，到埗後也會見媽媽的最後一面，並指女兒因嫲嫲離世而哭了兩天。

至於亡母的骨灰安置情況，他指也不清楚會否安放在泰國，要到泰國後與弟弟、妹妹溝通過後才知道詳情，「都係一日，佢哋都好忙，我唔敢太打攪佢哋住，去到一切事情都係睇下火化咗之後，佢哋嘅安排係點」。

早年黃栢文一家跟母親嘉玲合照。

不欲揭媽媽私隱

黃栢文指自己與嘉玲的母子惹來外界有好多揣測，他主動作交代：「我唔想揭太多我媽媽嘅私隱，坊間點講都好，希望大家畀個空間我哋，我絕對唔係想利用媽媽去曝光。」

他又指，因疫情關係已有兩年未與媽媽見面：「佢同我溝通時話好掛住、好掛住我哋呢邊嘅屋企人，早啲想見到我哋，我哋上個月過去見咗佢，我唔知呢個係唔係佢最後嘅心願。辛苦咗兩年幾，慶幸佢離世嗰個moment係安祥。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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