【紅事變白事】未婚懷孕被迫簽不平等條約 女兒墮胎後將死胎棄置準夫家們口

▲ 女子將胎兒的遺體棄置在準夫家門口。

感情事需要冷靜處理，尤其當中牽涉小生命的存在。最近內地卻發生了一起駭人的結婚糾紛事件，準新娘因不滿未來老爺奶奶訂下的不平等婚前協議書，一怒之下墮胎，而且事後還把胎兒的屍體送去男家。事件曝光後引起社會極大迴響，網上的影片更被瘋傳。

綜合內地媒體報道，事發地點是河北唐山，20歲的女子名王雨婷與22歲男子常嘉興熱戀期間懷孕，於是便開始著手籌辦婚事。豈料常男的母親擬定了6項婚前協議要求王女簽署。

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協議的開首聲明此書目的是為了防止財產糾紛。首先，常男的農村有一項習俗，男方需要付準新娘子9.5萬人民幣(約港幣10萬5千元)作為彩禮，但協議下王女需把此款項作為與常男將來的共同生活費用。此外，雙方可以先辦婚禮，但領證的時間待辦完婚禮才共同商確。

協議中還重申，常男於唐山自置的物業是婚前財產，如果雙方於日後離婚，王女不可分得該房產。如果婚姻持續而常男先過世，該房產也是由男方的父母繼承。而且兩人需各自承擔婚前及婚後債務，而雙方也不得牽涉動用對方的財產。

雖然協議內容不利於女方，但男家疑似篤定王女已懷孕5個月而不敢拒絕。豈料王女看完協議書沒有就範，更「嬲到震」，選擇去醫院做墮胎手術洩憤。然後，她還跑到男方家中大肆破壞，狂飆粗口並且拿起石頭投擲男家的玻璃窗。激烈的行動引來不少附近鄰居圍觀，王女也向他們申訴有關協議書的事，希望大家為其評理。男方家制止不果，沒有辦法下報警把女方送走。

不過，王女使出了一招終極震撼式的報復，便是將流產後的死胎送到男方家中。從網上的影片可見常男的父親收到孫兒的屍體後，躺在家門地上痛哭嚎叫及不停翻滾，而且掌摑自己。最後親友強行把他手中戴著屍體的箱子拿走，但仍止不住他崩塌的情緒。

貼文一出，大多的網友也不值男方家的所為，認為是不平等條約，「其實男方這樣做真的不是個東西。」。不過也有不少網友認為女生太衝動了，慨嘆犧牲了一條生命，而且把死嬰送回去也太殘忍了，「男的有錯在先，但女方措施太過激了吧，殺人誅心，滅絕人性。」﹑「協議是很過分，但是送胎兒屍體已經是滅絕人性了的行為了」﹑「但是把死胎送來，說真的，有點殘忍，那畢竟也是自己身上的肉」。

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責任編輯︰王明芳