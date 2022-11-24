【飛得去旅行】王菀之化身機鐵仔宣傳　三年冇旅行最想去日本

▲ 王菀之為機鐵唱宣傳曲。

王菀之最近在廣告聲演機鐵仔，並改編黎明《眼睛想旅行》成為單曲《飛得去旅行》，歌詞充滿可以再次去旅行嘅興奮，將於11月28日於 MTR YouTube 頻道推出。此外，在搭機場快綫，也可以聽到Ivana一把又熟悉又親切嘅聲音作推廣。

今次跟機場快綫嘅合作，Ivana表示十分開心，「好開心邀請我聲演機鐵仔，我覺得機鐵仔好得意呀，我同佢一樣圓碌碌，隻眼又係得一點，好似樣，哈哈。」

Ivana亦主唱了機鐵仔最新單曲《飛得去旅行》，歌詞搞鬼得意，聽歌就已經令人跟了Ivana出發去旅行。

Ivana亦好鐘意呢隻歌：「歌詞改篇後，令人有好多去旅行嘅幻想，錄音時一路唱，都唱得好開心，黎明《眼睛想旅行》咁經典，我好榮幸可以唱多個改編版，希望能夠成為大家日後去旅行，每次執行李都會諗起嘅歌啦。」



三年冇去旅行，Ivana坦言同大家一樣想飛，掛住日本、冰島等好多地方，所以錄音唱到「嚟緊飛東京，食壽司天婦蝦，每日行街睇新衫，買到喼都爆埋....」個心已經在東京，錄完音後仲獎勵自己去食「天婦蝦」。



講到幾時放假去旅行，Ivana坦言要過12月：「手頭仲有好多工作，試過想偷走幾日，但最終都係失敗。最快都要等12月頭 《Ivana x Serrini Fairy Nice To Meet You Live 》完了才可以諗。無論係點，2023年頭都會飛，因為我要去美國工作同演出。之後希望可以走多轉東京，我三年冇去啦，已經諗好晒去邊。」

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