【創科發展】理大成立智庫「科技及創新政策研究中心」　研究碳中和、大灣區創科發展等3範疇

▲ 右起：理大副校長（研究及創新）兼科技及創新政策研究中心主任趙汝恒（右）、理大校長滕錦光（中）,、科技及創新政策研究中心聯席 主任兼應用社會科學系系主任崔永康。（陳國峰攝）

香港理工大學今日（24日）舉行「科技及創新政策研究中心」開幕典禮。新成立的研究中心是創科智庫，由來自理大不同學系的學者組成，並透過與不同機構合作，主要推動3方面交叉學科政策研究。

研究中心主要的研究方向包括碳中和城市、大灣區創科發展，以及一帶一路倡議在東南亞地區的發展。由理大副校長（研究及創新）兼科技及創新政策研究中心主任趙汝恒指，目前中心正進行4至5個研究計劃，涉及北部都會區發展、環境、社會及企業管治(ESG)認證、能源政策等。

他指，中心核心研究員有10多位，來自理大不同學系，如社會科學院、醫療、工程、建築等學者，更會邀請來自坊間的客席教授， 希望透過論壇、講座等，探討政策發展。他認為，探討政策發展時應有充足研究基礎、科研數據支持，否則會流於空談。

校長滕錦光說，理大有強大的基礎實力，希望在有科學基礎研究上，可提升政策建議，扮演智庫角色，亦令不同創科研究可以落地。

理大應用社會科學系系主任兼科技及創新政策研究中心聯席主任崔永康稱，中心將會推出領事講座系列，於明年2月邀請越南及哈薩克斯坦的領事，討論香港可如何推動創新科技政策，期望可引發社會討論，促進相關發展；另亦會推出「 傑出學者講座」系列，今年將集中於討論碳中和主題。

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記者：黃悅晴