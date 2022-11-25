【時尚家品】外籍女生香港開網購平台　Belevivi大眾化推廣名師家品【內附連結】

▲ Ceramicas Ortiz黃色花卉圖案水瓶。（$760/圖片品牌提供）

刻下人人都想創業，眼前最方便快捷的方法當然是開設網上商店。最近又有兩位居住於香港的外籍女子加入網購陣營開設Belevivi，而且集中火力走大眾化路線，她們表示二人合作的契機，緣由一次麻雀枱上有感在港難買到家品心頭好，那麼大家又不妨看看她倆精選的家品會否對令你的購物慾大增？

▲ Jennifer Margolin（右）和Sasha Dennig（左）兩位好朋友一起創立網上家品平台Belevivi。Jennifer道：「根據我們二人在採購、營銷及經營品牌的經驗，希望為大家搜羅最具原創性及充滿細節的時尚品味家品。」（圖片品牌提供）

好友合作創業，市面上彼彼皆是，BYDEAU花店創辦人Jennifer Margolin和Callixto珠寶首飾店主理人Sasha Dennig一起創立的網上家品平台Belevivi，又豈會例外？Jennifer從小受母親影響喜歡各式禮物上的包裝，及後於美國加州當上wedding planner，之後再轉戰高檔時裝品牌顧問。

至於Sasha於14歲時移居歐洲，大學畢業當上4年律師，因為繁重工作叫她透不過氣來，於是辭掉律師工作往亞洲等多國遊歷，適逢母親著她幫朋友於巴拉圭購買印度羊毛pashmina頸巾，結果賺了不少金錢，她見機不可失，在中環成立了名為Callixto首飾店，搜集來自各國有趣和稀有配飾店舖。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

這一次兩位好友合作創業，希望為愛好家中宴客的人，提供一些富品味、同時售價合理的家品。

Sasha說：「Live Beautifully（活得優雅）這一種生活態度很是重要，我們為顧客挑選匠心家品，讓瀏覽Belevivi網站的消費者，如像置身於世界各地的跳蚤市場般，安坐家中就能夠發掘各種有趣的家品。」

當中的品牌包括奧地利皇室御用的水晶品牌Lobmeyr、由意大利設計師Alessandra Baldereschi創立的玻璃精品品牌Ichendorf Milano、又或是捷克的Klimchi水晶品牌等合共24個家品品牌，當然，亦因利乘便將BYDEAU和Callixto兩人所創立品牌裏的產品，可見於Belevivi網站裏發售。

產品查詢：belevivi.com

備註：網站新推出期間只運送到香港