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【慧妍雅集】陳凱琳關楓馨組港姐大廚團　郭柏妍採雞蛋考忍耐力

娛樂 17:48 2022/11/24

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陳凱琳郭柏妍一同入廚。

今年是慧妍雅集成立40周年，與TVB共同製作《慧妍雅集 愛心傳承40年》特輯回顧過去的慈善工作，並為未來慈善公益定下目標，節目將於12月10日播出，40多位歷屆港姐將聯同多個受惠機構參與演出。

早前一眾慧妍會員為節目拍攝外景，親身到農場收集食材，再變身大廚下廚，參與的有陳凱琳、邵珮詩、黃嘉雯、郭柏妍、關楓馨、梁凱晴、邵初、莊思明、梁麗翹、鄺美璇、戴佳敏、戚黛黛、文健儀等。

郭柏妍要到雞隻飼養場採集雞蛋，笑言：「雖然我不怕雞，不過行入飼養場時都嚇了一跳，感覺很多雞隻同時看着我，而且空氣中有陣陣濃烈異味。拍攝一小時後也覺得自己的忍耐能力很高。」

慧妍雅集成立40周年

關楓馨則負責採摘西蘭花，原來辛苦得來的西蘭花只是用作配菜，她笑謂：「配菜其實一樣重要，用來襯托出主菜的味道，並提升視覺享受，否則多美味的食物也變得單調。」

另外，莊思明要深入泥濘中取蕃薯，梁凱晴、邵初及文健儀則分別採集車厘茄、茄子及生蠔，這次農場初體驗亦令她們感到非常新鮮。收集好食材後，眾人拉隊入廚大顯身手，雖然部份會員沒有豐富入廚經驗，但是煮起來頭頭是道。

關楓馨

陳凱琳與郭柏妍是甜品高手，今次㩦手合作做意大利芝士蛋糕。梁麗翹表示很喜歡食蠔，但煮蠔卻是第一次，發現原來很講究烹調時間，今次自言學到很多。

莊思明與李潔瑩則要處理活蝦，雖然有些手忙腳亂，最後都能順利完成。梁凱晴刀法如神，處理配料落刀快而準，加快了處理食材的進度。她們合力烹調的一頓美味晚餐，令所有善長們大飽口福。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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