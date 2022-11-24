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【播錯國歌】王敏超︰新指引旨在保障運動員　有屬會表明會全力遵守

政治 17:54 2022/11/24

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王敏超（中）表示，不認為今次播錯國歌的處理手法是政治掛帥。（馮漢柱攝）

港協暨奧委會今日舉辦簡報會，向體育屬會講解當港隊參與國際體育賽事時，發生國旗、國歌出錯的處理指引。

出席簡報會的包括政府及多個屬會代表，包括香港欖球總會行政總裁麥偉彬。港協暨奧委會義務秘書長王敏超會後見記者時表示，不認為今次播錯國歌的處理手法是政治掛帥，一直保持體育及政治不掛鈎，惟今次事件違反「大原則」，王敏超強調，新指引旨在保障運動員，他舉例，若類似情況再發生，相關隊伍或會面對審查，或者政府抽走資助，長遠計，對運動員更加不公平。他表示，盡量會保護運動員，不會懲罰他們。

指引列明，若在賽事期間發現播放國歌或升掛區旗出錯，須以「T」字手勢向主辦機構示意反對，情況嚴重時需要離場。

香港武術聯會代表稱，相信新指引應不會對領隊構成壓力，認為是領隊的責任。香港棍網球總會代表則形容指引清晰，會全力遵守。

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記者：關景騰

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